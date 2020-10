Meteorologene frykter kaos: - Kommer nok overraskende på mange

Tirsdag kan det komme opp mot 15 centimeter snø på Østlandet.

Meteorologisk Institutt har sent ut farevarsel om årets første snøfall på Sør- og Østlandet, som kan føre til kaotiske tilstander på veiene.

- Det pleier å bli en del utfordringer med det første snøfallet i Sør-Norge. Så det kommer nok overraskende på mange, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk Institutt til Nettavisen.

Vegtrafikksentralen sør ber bilister være oppmerksomme på værforholdene, og at de sørger for at bilen er skodd for snøvær.

FAREVARSEL: Meteorologisk Institutt har sent ut gult farevarsel for snøen som kommer mandag og tirsdag i Sør-Norge. Kartet viser hvor det vil komme mest snø. Foto: Meteorologisk Institutt

- Blir glatt og hvitt

Snøgrensa vil ligge rundt 200 meter, som betyr at det vil komme snø på store deler av Østlandet. Ifølge meteorologen vil det komme mellom 5 og 15 centimeter med snø.

- De som pendler inn til Oslo på morgenen tirsdag, må regne med at det enkelte plasser vil være glatt og hvitt. Mens det på returen nok blir bedre kjøreforhold, fordi det vil bli mildere og nedbøren går over til regn, sier Sarchosidis.

Unntaket er kystnære strøk, som Oslo sentrum, der det vil bli sludd og regn.

- Men det vil komme som snø på Holmenkollen, og man skal ikke langt inn fra Oslo før det blir snø, legger meteorologen til.

Først på Sørlandet

Allerede mandag ettermiddag vil det bli snø i høyereliggende strøk på Sørlandet.

- Det er nedbør som nærmer seg inn fra havet. Agder og Rogaland vil få nedbør allerede mandag ettermiddag, og det blir snø over cirka 200 meter. Men hvis man er i Kristiansand, Arendal eller Kragerø, kan man være trygg på at det blir regn, sier han.

Natt til tirsdag beveger nedbørsområdet seg til Østlandet.

- Det vil være lavere snøgrense i natt og på morgenen tirsdag, og så vil det utover ettermiddagen bli mildere og gå over til regn, sier Sarchosidis.

LAVTRYKK: Lavtrykkene står i kø for å komme inn over Sør-Norge denne uka. Foto: Meteorologisk Institutt

- Snø hele dagen

Jo høyere og lenger inn på innlandet man kommer, jo lenger vil snøværet vare.

- Lillehammer og flere steder i Innlandet fylke kan få mye snø, og der blir det snø hele dagen, sier statsmeteorologen.

- Blir det vinter nå?

- Jeg vil heller si at det er høst. Dette er en liten smak av vinter og så går det over til regn og blir mildt ganske fort igjen, sier han.