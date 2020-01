Meteorologene: Januar knuste alle rekorder, men nå kommer vinteren

Skientusiaster kan trekke et lettelsens sukk etter rekordvarm start på året.

Januar har bydd på varmerekorder over store deler av landet, samtidig som fire fylker satt nye nedbørsrekorder, men fra mandag av kan skiglade nordmenn i Sør-Norge endelig se frem til skikkelig vinterføre.

Nedbørsrekorder

Meteorologisk institutt har sett på de stedene med lengst måleserier, altså 30 år eller mer. Ved mange av dem er det satt nye nedbørsrekorder i januar.

I Trøndelag har fem målestasjoner registrert ny januarrekord for månedsnedbør. En av dem, Tunnsjø i Lierne, har målinger tilbake til 1907.

Den høyeste nedbørsmengden ble registrert i Nærøysund med 592,7 millimeter.

Meteorologisk institutt viser hvor de største nedbørsrekordene ble satt i januar.

I Innlandet satte målestasjonen Bøverdal ny rekord med 121,2 millimeter, mens i Nordland var det tre målestasjoner som satte ny rekord, hvor det meste var i Bindal med 432,3 millimeter.

I Troms og Finnmark satte Karasjok ny rekord med 44,9 millimeter nedbør.

Varmerekorder

Nedbørsrekordene er ikke de eneste som har stått for fall, for i hele ni fylker ble det satt nye varmerekorder i januar.

Særlig i Trøndelag og Innlandet står rekordene for fall, melder meteorologisk institutt, og i begge fylkene har seks målestasjoner satt rekord for høyeste gjennomsnittstemperatur i januar.

Meteorologisk institutt viser hvor varmerekordene ble satt i januar.

I tillegg har det blitt satt nye varmerekorder flere steder i Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo, Møre og Romsdal og Vestland fylke.

– Tendensen er klar. Vintrene blir mildere, og selv om vi fra tid til annen får en god, gammeldags vinter, vil det gå lenger tid mellom disse, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Vinteren kommer tilbake

Februar ligger imidlertid an til å begynne på helt annen måte, med kaldere temperaturer og skiføre mange steder.

Særlig på mandag og tirsdag ligger temperaturene an til å falle under frysepunktet og med litt nysnø i løpet av helgen kan mange skientusiaster trekke et lettelsens sukk for om det blir flere turer denne sesongen.

Meteorologisk institutt melder om langt lavere temperaturer fra begynnelsen av neste uke.

Farevarsel i nord

Mens Sør-Norge kan se fram til vinterværet må Nord-Norge belage seg på mye vind på begynnelsen av helgen.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast fredag og lørdag. Det ventes også ising på skip i kyst- og fjordstrøk i Troms og Finnmark.