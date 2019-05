Meteorologene med farevarsel i både nord og sør

Om du befinner deg til fjells er det store sannsynligheter for nedbør som snø. Meteorologene står dermed ved sine farevarsel i både nord og sør.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold på fjelloverganger nord i fjellet i Sør-Norge.

Selv om lørdagen innleder sommermåneden juni, har meteorologene utvidet varslene til å inneholde områder helt fra Vest-Finnmark i nord til Hardanger i sør.

Det er også ventet at det vil komme nedbør som snø i fjellene ved disse områdene de neste dagene.

- Været setter seg aldri helt

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl forteller at årsaken til det usikre været, skyldes en pågående kaldluftsperiode.

- Lavtrykkene ligger bare og surrer i nærheten slik at det blir en ganske skiftende værtype. Den setter seg aldri helt, forklarer han til Nettavisen.

I Nord-Norge ser han for seg at det kommer for det meste til å bli skyet, regn og relativt kjølig, i tillegg til at nedbøren vil komme som snø i fjellene.

- Når det gjelder Trøndelag vil det også bli relativt kjølig, men vi får litt varmere vær mot slutten av helga. Det samme gjelder også på Vestlandet, hvor vi for det meste kan vente oss periodevis regn, men litt lettere værtyper på søndagen, sier Escobar Løvdahl.

- Best på fredag

Østafjells sørger kaldlufta for at det blir nokså kaldt både på Sør- og Østlandet, mener Escobar Løvdahl.

- Det gjelder spesielt torsdagen og lørdagen, men så blir det sannsynligvis ganske bra på fredag. Det er fortsatt kjølig, men de varmeste stedene kan jo kanskje få 20 grader, forteller han.

Som på Vestlandet og i Trøndelag vil også luftmassene Østafjells bli litt mildere mot slutten av helga, men det meste handler om hvor mye sol man får de forskjellige stedene.

- Den varmeste dagen er kanskje fredag, midt på dagen, mens den varmeste lufta er nok på søndagen. Selv om det blir litt mindre kaldt på lørdag og søndag, er det såpass vått disse dagene her at det er ikke vil føles like varmt som en «kaldere» dag med sol, forklarer Escobar Løvdahl videre.

Kaldeste siden 1894

Flere steder på Vestlandet har hatt sin kaldeste natt til 29. mai. Ved målestasjonen Florida i Bergen ble det for eksempel målt 2,8 grader.

Torsdag var det også sendt ut flere varsel om snøskred i deler av fastlands-Norge og på Nordenskiöld Land på Svalbard, opplyser Meteorologene på Twitter.

Den kalde slutten på mai kommer etter en april der temperaturen var høy.

- April var rekordvarm, faktisk ser det ut til at april var varmere enn mai mange steder. Det gjelder for eksempel i Bergen, sist det skjedde var i 1894, skriver meteorologene.