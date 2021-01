Meteorologene med gode nyheter: - En fin vinteruke i vente

Et høytrykk over store deler av landet fører til en rolig uke på værfronten. Men ett sted ble det målt 30,7 minusgrader natt til mandag.

Den første uka i 2021 forekommer trolig uten det mest dramatiske været, med mindre man befinner seg på Svalbard. Her baner det nemlig inn med lavtrykk, men disse holder seg enn så lenge unna Fastlands-Norge.

- Vi har et høytrykk som ligger over Sør-Norge nå. Det har gitt ganske kaldt og klart vær nå de siste dagene, og det blir nok også liggende utover i uka. Dermed ser det ut til at vi får mer av den kalde og nedbørsfri værtypen, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt, Eldbjørg Moxnes, til Nettavisen.

Det kan riktig nok bli litt skyer, men oppholdsværet virker å vare fram til i hvert fall lørdag i de sørlige delene av landet.

Usikker utvikling

I Nord-Norge påvirkes man derimot litt mer av lavtrykkene ute i havet og over Svarlbard. Det betyr mildere vær og varmere temperaturer i sør, men også muligheter for nedbør som regn ute ved kysten.

Til helgen forteller Moxnes at man har et lavtrykk i vente, noe som gjør prognosene nokså usikre.

- Det er litt usikker utvikling på det, så det kan hende det holder seg til havet. Men om det kommer inn til land vil det gi økt vind og nedbør i store deler av landet. Før den tid er det derimot veldig rolig og nesten unormalt stille, sier statsmeteorologen.

For romjuls- og nyttårsværet har passert nærmest i stillhet de fleste steder, noe som er nokså uvanlig for denne tiden av året.

- Det har vært i det lavere sjiktet med tanke på vind, nedbør og stormaktivitet, sier Moxnes om værtypen i det siste.

Det har blant annet gitt nokså kalde temperaturer flere steder. Natt til mandag kunne Meteorologisk institutt melde at blant annet Leirflaten i Sel kommune, 599 meter over havet, målte -30,7 grader.

Folldal kommune i Innlandet, som ligger 709 moh, krøp samme natt ned til -30,6 grader.

«Helt prima»

Men forutsigbarheten fra værgudene gir også ypperlige muligheter til å spenne på seg skiene og pakke med seg turprovianter.

- Den snøen som har kommet nå, kommer til å bli liggende. Så det er fortsatt muligheter for å gå på ski, selv om ikke blir noe særlig med påfyll denne uka. Men om man drar til de mest snøsikre stedene, er det sikkert helt topp forhold, forteller Moxnes.

Hun tror også det er mulig å gå på ski i store deler av Oslo-området i tillegg til fjellområdene, som beskrives som «helt prima» for øyeblikket.

- Så det blir en fin vinteruke, det gjør det nok.

