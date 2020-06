Meteorologene sender ut farevarsel: Advarer mot styrtregn, torden og flomfare

Meteorologisk institutt har tirsdag sendt ut både gult og oransje farevarsel flere steder i landet. - Det kan bli styrtregn, advarer meteorologen.

Tirsdag ettermiddag til kveld er det nemlig ventet ordentlig ruskevær over store deler av landet. Mens det i Mjøsa og Vorma er sendt ut farevarsel for flomfare, er det meldt kraftige regnbyger over hele Østlandet.

Det er derimot umulig å forutse akkurat hvor bygene vil inntreffe - og hvem som kommer til å bli hardest rammet. Prognosene ser enn så lenge ut til å gå verst utover indre og nordre deler av Vestfold, men er høyst usikre.

- Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, advarer meteorologene.

For at man kan omtale nedbøren som styrtregn, må det komme minst 20 millimeter på én time.

- Kan bli skikkelig vått

Meteorologisk institutt anbefaler nå folk om å holde seg oppdatert på hva utviklingen av både været og værmeldingen.

- Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Tilpass farten og kjør etter forholdene, skriver Meteorologisk institutt på egne hjemmesider.

I tettbygde strøk advares det også mot overvann. Konsekvenser kan da bli oversvømmelser, jord- og flomskred og utforkjøringer om man får vannplaning.

- Det kan bli skikkelig vått, og det kan egentlig bli helt vanlig bygeaktivitet. Når det gjelder slike regnbyger, så kan det sammenlignes med å koke en kjele med vann. Vi vet det skal boble, men vi vet ikke hvor i kjelen boblene kommer, sier statsmeteorolog Marit Berger til Fredriksstad Blad.

- Hold deg unna

Med ruskeværet kommer også flere farer i løpet av dagen. Med de kraftigste bygene kan man også få med lyn og torden på kjøpet.

- Unngå å være det høyeste punktet, og ikke opphold deg i nærheten av enkeltstående trær, tårn eller master, advarer Meteorologisk institutt.

Videre varsles det også mot kraftige vindkast, helt oppe i kuling, noe som kan gi utfordringer spesielt til sjøs.

Bedre vær i sikre, men...

Mot slutten er det derimot ventet litt høyere temperaturer igjen.

Onsdag og torsdag er det nemlig lov til håpe på perioder med sol og og temperaturer på rundt 20 grader rundt store deler av Østlandet.

Deretter kan helgen slå inn med ordentlig ruskevær igjen.

- Det kan se ut til å bli skiftende også til helgen, med regnbyger og kanskje tordenbyger. Men når været er så skiftende som det er nå, så er prognosene noe usikre, sa vakthavende ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød, til Fredrikstad Blad mandag.

Yr.no viser at man kan vente seg en våt helg i både Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Granerød ville derimot ikke si om dosen med godvær er over for sommeren eller ikke, men mener det i hvert fall blir en uke med langt mer «normal» norsk sommervær.

- Men det kan godt hende at sommeren kommer tilbake senere i juli. Vi kan ikke avskrive sommeren helt ennå, sa statsmeteorologen.

