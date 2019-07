Meteorologene spår 35 grader til helga

Synes du det er varmt nå? Til helga kan kvikksølvet klatre opp i 35 grader i deler av landet.

OSLO (Nettavisen: Norge har stort sett en varm helg i vente. Det ventes både tropedager og tropenetter, men denne gangen er det ikke helt sør i landet meteorologene venter de høyeste temperaturene.

- I Trøndelag og også på deler av Østlandet kan det bli opp mot 25-30 grader, kanskje kan det bli opp i 35 grader i Trøndelag lørdag, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Nettavisen fredag morgen.

Kan bli fylkesrekord

Det kan bety at fylkesrekorder vil falle i Trøndelag. Temperaturrekorden for Trondheim skriver seg helt tilbake til 21. juli 1901. Da ble det målt 35 grader. Kanskje blir den 118 år gamle rekorden slått til helgen?

SOGNEFJORDEN: Padling i vakkert vær i Sognefjorden. Her fra Solvorn i Sogn og Fjordane onsdag. Den høye temperaturen fører til at meteorologene har sendt ut farevarsel for flom på grunn av stor bresmelting. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Farevarsel for bresmelting

Fredag er det ute farevarsel for skogbrannfare både i Nord-Norge og Trøndelag. I tillegg er det ute farevarsel (gult nivå) for flomfare i brefeltet rundt Jostedalsbreen.

«Høye temperaturer vil føre til stor snø- og bresmelting. Det ventes høye temperaturer over 30 grader i flere dager og det vil gi økende snø- og bresmelting. Vannføringen vil øke i elver som har stor andel bre i nedbørfeltet. Elver rundt Jostedalsbreen er mest utsatt», heter det i farevarselet på yr.no.

Meteorologene venter både tropedager og tropenetter denne helga.

- Aller lengst nord blir det imidlertid nordavind, så her blir det ikke så altfor høye temperaturer, sier Pernille Borander.

Sør-Norge har en fin helg i vente om du er glad i sol og varme:

- Det blir høye temperaturer, og det er varmen fra hetebølgen over Europa vi får ta del i, sier meteorologen til Nettavisen.

Utelukker ikke ettermiddagsbyger

Hun utelukker ikke noen ettermiddagsbyger her og der, for eksempel i Telemark og Agder-fylkene, men forsikrer at landsdelen har mye godvær i vente.

- Det blir mye skinnende sol og lite vind, sier Borander.

- Det blir temperaturer opp i 30 grader her, mens helt sør i Agder-fylkene venter vi opp i 25 grader.

Nordavind gir værskille

Aller lengst i nord ventes det nordavind og ikke så høye temperaturer til helga.

- Det kan bli relativt varmt helt opp i Nordland også, mens de nordligste fylkene får det relativt kjølig. Det som skjer denne helgen er at det ligger et høytrykk over Spitsbergen og at det kommer inn et lavtrykk over Russland. Det ser ut til å gi ganske kraftig nordavind i nord. Søndag ser vi tilløp til et ganske kraftig værskille, og mandag kan det bli temperaturer helt ned under 10 grader i Finnmark mens vi venter temperaturer opp i 25 grader i Sør-Norge. Da blir det en kjempeforskjell fra nord til sør, sier meteorologen.

- Gjelder å nyte varmen nå

Hun venter at kaldlufta brer seg sørover i starten av neste uke.

- Det gjelder å nyte varmen nå i helga. Dette blir ikke langvarig. Fra mandag kommer temperaturen til å synke også i Sør-Norge. Da går vi fra temperaturer opp i 30 grader til 18-20 grader tirsdag. Onsdag kan det synke enda mer.