Meteorologene utsetter høsten: Venter varmegrader oppimot 18-20 grader flere steder

Enkelte steder kan man få antydninger til sensommervær, ifølge meteorologene.

Etter en hittil rekordvåt september flere steder ser været ut til å ta en nokså brå vending, om vi skal tro meteorologene.

- De nærmeste dagene ser det egentlig ganske greit ut i mesteparten av landet, forteller nemlig vakthavende i Meteorologisk institutt, Rannveig Eikill, til Nettavisen.

Mens Agder og Rogaland kan vente seg litt nedbør på mandagen, ligger det an til å bli litt regnskyll over Trøndelag, Nordland og Vestfold/Østfold på tirsdagen.

Deretter er det duket for en virkelig gladmelding for flere innbyggere særlig på Østlandet.

- På tirsdagen, etter nedbøren har gitt seg, kan det bli ganske varmt, forteller Eikill.

22 grader

Særlig Vestfold og Østfold er ifølge statsmeteorologen heldigst med tanke på de høyeste varmegradene. Mandag morgen hadde yr.no et værvarsel for Fredrikstad på hele 22 grader for tirsdag klokka 17.

- Kanskje snakker vi 18-20 grader på det meste, mener Eikill, men utelukker ikke at temperaturene kan stige ytterligere.

22 RØD: Klokka 17 på tirsdag er det meldt hele 22 grader i Fredrikstad. Foto: Skjermdump / yr.no

- I bakkant av regnværet på formiddagen kan det bli nokså bra enkelte steder, forteller hun.

På onsdag kommer så restene av orkanen Dorian og sørger for et lite lavtrykk i enkelte deler av Norge. Dermed kan man forvente regn og opptil sterk kuling flere steder i landet.

Slutt på nedbøren snart



Eikill har derimot flere gode nyheter på lur. Etter onsdagen ser det nemlig ut til å bli nokså bra igjen for Østlandet, Nordvestlandet og Trøndelag.

- Vestlandet og Nord-Norge får da det meste av nedbør, mens det ser ut som Østlandet kommer litt mer i le og slipper regnet inn mot vest. På Nordvestlandet og Trøndelag ser det også fint ut, men det kan nok komme litt regn inn fra øst i den sistnevnte regionen, forteller meteorologen.

På Sørlandet er det hakket mer usikkert, og man kan fort få litt mer byger ut over uka.

- Det ser ikke ut som de er i like mye le som Østlandet, så det kan fort komme litt regn der fram til og med torsdagen, forteller Eikill.