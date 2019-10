Meteorologene utvider farevarselet og senker snøgrensa: - Kan bli utfordrende

Meteorologene så ikke den kalde lufta komme. Nå er farevarselet for mye snø utvidet til flere steder i landet, mens snøgrensa er senket.

Sør- og Østlandet er inne i en god værperiode for tiden, mens søndag ga gult farevarsel på mye snø i Møre og Romsdal.

For førstkommende onsdag var det også sendt ut liknende farevarsel for Helgeland, Saltfjellet og Salten, men nå har Meteorologisk institutt sett seg nødt til å oppdatere lista.

- Det er en justering fra en snøgrense på over 300-500 meter til over 200-400 meter. Lufta er blitt litt kaldere enn vi forventet, mens mengden og området er nesten det samme, sier vakthavende meteorolog i Nord-Norge, Gunnar Noer, til Nettavisen.

- Kan bli utfordrende

Men det er ikke bare snøgrensa som senkes. Tirsdag ble også Trøndelag og Møre og Romsdal lagt til under det gule farevarselet for mye snø på onsdag.

Mens det er snakk om områder over 300-500 meter på førstnevnte, kan de nordvestlige strøkene vente seg snø over 300-800 meter.

- Vi har diskutert det og kommet fram til at det sendes ut farevarsel der også. Det er ingen brå omlegginger, nedbøren i Nordland har vi jo sett en god stund allerede, forteller Noer.

Meteorologen advarer likevel mot glatte veier for de som skal ta seg fram med bil i de utsatte områdene.

- Det kan bli litt utfordrende, særlig på veier som ikke er brøytet. Det ligger i dette at det antakelig vil være våt nedbør som kommer ved kysten, og så blir det en overgangsfase oppover i landet. Nå ligger det jo et snødekke mange steder i Nordland som gjør at du sannsynligvis kan regne med å komme ut på nullføre og glatte veier om du skal inn på Innlandet, advarer han.

15-25 cm

Noer informerer også om at det flere steder langs E6 er snakk om minusgrader allerede. I områdene rundt Saltfjellet er det også like under null, noe som kan gi farlige overganger.

- Vi regner med rundt 15-25 centimeter med snø i lokale områder, men prognosene gir jo selvfølgelig mer nedbør i fjellområdene, forteller statsmeteorologen.

I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det som regel også i fjellene snøen faller, men Noer utelukker ikke at områder rundt for eksempel Oppdal kan få hvit nedbør.

Ellers byr onsdagen også på sterk vind flere steder langs kysten, og spesielt fra Nordfjord og nordover til Finnmark vil man merke kuling til sterk kuling.

- Det er snakk om en vindstyrke på 13-17 meter i sekundet, så man bør være forsiktig med å gå ut i småbåt. Jeg ville nok heller ikke lagt fjellturen til denne dagen, sier Noer.