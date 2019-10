Meteorologene varsler grå uke: - Ikke veldig oppløftende

- Det ser egentlig ikke så lovende ut, forteller Meteorologisk institutt om uka som kommer. Men noen steder ligger det også an til fint vær.

OSLO (Nettavisen): - Østlandet og Sørlandet får sjanser for soltimer på søndag. Så sånn sett blir det jo en hyggelig avslutning på uken for enkelte, sier vakthavende på Meterologisk institutt, Terje Alsvik Walløe, til Nettavisen.

Han forteller at det blir mye skyet på Vestlandet og i Trøndelag, og også fare for regndrypp, mens kald og kjølig luft preger været nordpå.

- Bare natt til lørdag var det elleve minus i Bardufoss, legger han til.

Fullt så kaldt blir det ikke i sør, men kommende uke er dyster lesing for de som hadde håpet på en såkalt «indian summer», eller «husmannssommer», i nærmeste framtid.

«Grå uke» med unntak

- Det blir ganske mye skyer og regn av og til i Sør-Norge utover uken som kommer. Fra tirsdag og utover må vi belage oss på at blir det nokså grått og perioder med regn. Det gjelder både Østlandet, Vestlandet, mens Nord-Norge faktisk kommer litt bedre ut av det, forteller Alsvik Walløe.

Statsmeteorologen ser med andre ord ikke noe stabilt høytrykk på vei med det første, men noen steder finner sola veien fram bak skyene.

- Det blir nok best temperatur på Vestlandet, og Bergen kan få mellom 10 til 14 grader. Her på Østlandet vil derimot temperaturen ligge et sted mellom 5 og 10 grader, sier han videre.

I Troms og Finnmark vil gradestokken vise rundt 0 grader, mens Nordland vipper rundt 5-tallet.

- Ikke veldig oppløftende

Møre og Romsdal, og flere steder i Midt-Norge, kan fort også bli blant ukens vinnere på værfronten, ifølge Alsvik Walløe.

- Der ser det egentlig ganske bra ut mandag, tirsdag og onsdag, med fint vær og sol. Generelt kommer i hvert fall Midt-Norge best fra det nedbørsmessig i starten av uken og har gunstige vindretninger, forklarer han.

Men selv om godværet vil flytte på seg litt, ser ikke Alsvik Walløe at det kommer til å nå de østlige delene av landet i nær framtid.

- Det ser egentlig ikke så veldig lovende ut for neste helg heller. Det ser ut som det fortsatt vil være en del skyer i landet vårt, og særlig her på Sør- og Østlandet. Det ligger an til en grå uke med regn av og til - ikke veldig oppløftende vær, oppsummerer han.

Verdt å få med seg er det at snøgrensen i landet kommer til å synke i løpet av inneværende helg.

- Spesielt de som skal ferdes litt i høyden i Trøndelag og Midt-Norge bør få med seg at det kan komme snø bare noen få hundre meter over havet lørdag kveld og natt til søndag, advarer statsmeteorologen.

I lavlandet vil det derimot ikke være store sjanser for hvit nedbør, men mer som regn.

Se oppdatert farevarsel på yr.no.