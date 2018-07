Meteorologene varsler om kraftige regn- og tordenbyger

Fare for oversvømmelser

Saken oppdateres

Meteorologene melder om kraftige regn- og tordenbyger på Sør- og Østlandet de neste 24 timene.

- Men vi vet ikke hvor det kommer. Det kan være enkelte seder som veldig mye nedbør, mens andre steder ikke får en dråpe. Med andre ord så blir det store lokale forskjeller, sier meteorolog Kristen Gislefoss.

Regn- og tordenbygerene skal komme Østafjells.

80 millimeter

Meteorologen hos StormGeo sier til Nettavisen at vi kan vente oss opp mot 80 millimeter i Telemark og Buskerud de neste 24 timene.

- I Buskerud og Telemark kan det komme mellom 50 og 80 millimeter. Noe mindre andre steder, mellom 20 til 40 millimeter i varierende grad, sier meteorolog Roar Inge Hansen til Nettavisen.

Det er forventet 40 millimeter i Aust-Agderområdet. Vestfold får noe mindre. Akershus vil ligge på mellom 20 til 40 millimeter.

Det skal bli en del lokale regn- og tordenbyger fra sent i kveld og frem til i morgen ettermiddag.

- Det er en kald front som passerer over Sørlandet og over til Østlandet. Dette vil gi en god del regnbyger med nokså kraftig torden i perioder, sier han.

Regnet kommer til å gi seg på Sørlandet på formiddagen og i løpet av ettermiddagen på Østlandet.

Nedbørskart for kl. 02 søndag.

Nedbørskart for kl 08 søndag.

Fare for oversvømmelser

Det er knyttet stor usikkerhet til hvor bygene kommer. Varsom.no skriver at konsekvensene av slike byger er overløpsvann, lokale oversvømmelser

«Når jorda er tørr og hard, slik som nå, kan det forsterke konsekvensene fordi vannet ikke trenger så lett ned i bakken, men i stedet renner av på overflaten. Dette øker faren for lokale oversvømmelser og erosjon», står det på Varsom.no.

«NVE oppfordrer både beredskapsansvarlige i kommuner og privatpersoner til å kontrollere avløpsveier og sørge for holde disse åpne. Det kan gjelde kummer, stikkrenner under veier/jernbane og dreneringsgrøfter. På den måten kan vannet renne fritt der det normalt renner, noe som i mange tilfelle gjør at man kan unngå at bekker/elver skifter løp. Slike løpsendringer skjer ofte helt ukontrollert og kan gi store skader», heter det videre i meldingen på Varsom.no.

Aldri målt så mye regn

Regnet vi i sør har i vente er ingenting sammenlignet med nedbørsrekordene som er blitt satt i Nord-Norge i juni.

Fire stasjoner i Nordland slo offisielt nedbørsrekorden: Skjomen-Stiberg i Narvik, Sortland, Ålsvåg i Vesterålen II i Øksnes og Andøya i Andøy.

- De fire stasjonene som fikk ny nedbørsrekord er nok det mest sensasjonelle i Nordland. Det regnet ikke mest der, og det var ikke avvik så store at de slo avvikene i Troms - men det var eksepsjonelt nok for de stedene til at det ble rekord. På Andøya ble det slått rekorder fra 1986 og 1999, på en stasjon som har målt siden 1964, sier klimavakt ved Meteorologisk institutt Ketil Tunheim til Nettavisen.

Bardufoss hadde 371 prosent mer enn normalen og satte ny nedbørsrekord.

