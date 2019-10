Meteorologene: Vått og grått ut uken

Lavtrykk bringer nedbør og grå skyer over det meste av landet ut helgen.

Bor du i nord eller sør? Da bør du ha allværsjakke og vanntette sko klar ut uken, melder meteorologene.

Det er to lavtrykk som skaper det sure været, ett som kommer inn fra nordsjøen over Sør-Norge og ett som kommer over fra Kolahalvøya til Nord-Norge.

- Vi venter ikke store mengder nedbør, men det blir surt, grått og vått i store deler av Sør- og Nord-Norge, sier Magnus Ovhed ved Meteorologisk Institutt i Bergen til Nettavisen.

Regn og surt vært vil prege store deler av landet ut helgen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Derimot skal det ikke være fare for snø eller glatte veier på fjellovergangene.

- Kun på de aller høyestliggende fjellovergangene eksisterer det noen risiko, ellers kan bilistene belage seg på våte veier de fleste steder, sier Ovhed.

Kun Midt-Norge slipper unna det sure været.

– De som har spart høstferien, bør egentlig dra til Bodø. Der er det størst sjanse for at været blir litt hyggeligere, sier Ovhed til NTB

På slutten av helgen kan været snu, men det er usikkert i hvilken retning.

- Vi følger med på et vær-mønster som kan utvikle seg til noe, men det er for tidlig å si, avslutter Ovhed.

Flere steder er det allerede meldt om skiforhold, men i Sør-Norge er det fortsatt såpass mildt at det kun er på de høyeste fjellovergangene at det kan bli hvitt, ifølge meteorologen.

I Midt-Norge ventes snøgrensen å krype nedover til 700–800 meter. Men Finnmark kan med helgens sluddbyger få snø også nede i lavlandet.

Ellers i Nord-Norge er det ventet lite nedbør.