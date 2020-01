Meteorologene venter våt lørdag på Vestlandet

Har ute gult farevarsel for nedbør og jordskred.

OSLO (Nettavisen): Det blir en våt lørdag på Vestlandet sør for Stad, melder Meteorologisk institutt fredag.

Det er sendt ut gult farevarsel på nedbør, og det kan lokalt komme mellom 50 og 70 millimeter på 12 timer.

Nedbøren skal komme fra natt til lørdag og til sent lørdag ettermiddag/tidlig kveld.

- Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, heter det i anbefalingene fra meteorologene.

VÅT HELG: Slik ser nedbørsprognosene ut for Vestlandet lørdag. Foto: (Meteorologisk institutt)

Fare for jordskred

Det er også sendt ut gult farevarsel for jordskred for Vestland fylke (Hordaland, Sogn og Fjordane) og deler av Rogaland:

- Det ventes mye nedbør i løpet av lørdag. Det kan komme 80-90 mm nedbør i sørlige deler av området. Lokalt kan det komme 50-70 mm i løpet av 12 timer. Nedbøren kommer som regn under ca. 1000-1200 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til ekstra snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger eller forsenkninger der vann samles opp, heter det i varselet.

GULT VARSEL: Meteorologene har ute farevarsler for både regn og jordskred på Vestlandet lørdag. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

Sør-Norge: - Regn som fryser på bakken

For Buskerud, Oppland og Hedmark har meteorologene sendt ut gult farevarsel for is.

- Lørdag ettermiddag og kveld utrygt for regn som fryser på bakken i lavlandet. Størst fare i nordlige og vestlige områder, heter det i varselet.

Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold.