Meteorologisk institutt sjekker treffsikkerheten på varsel av regndråpene

Hvor godt tror du Meteorologisk institutt treffer på nedbørsmålingene? - time for time - millimeter for millimeter?

- Det er ofte vanskeligere å varsle korrekt på sommeren. Da får vi regnbyger som treffer veldig lokalt. Kanskje vi har varslet byger på feil time eller i feil bydel, sier varslingsmeteorolog og forsker Anders Sivle ved Meteorologisk institutt (MET) til Nettavisen.

I tillegg tror Sivle at folk er mer opptatt av detaljert treffsikkerhet om sommeren enn ellers. Når det skal regne en mørk høstdag, er det ikke like viktig når på dagen det regner. Hvis det skal regne en dag på sommeren, så er du opptatt av om regnet kommer når du planlegger å fyre opp grillen eller ta en tur på stranda etter jobb.

FORSKER: Anders Sivle ved Meterologiske institutt forsker på vær. Foto: (UIB)

- Da teller timevarslene mer når man vurderer kvaliteten på værvarslene, sier Sivle.

Derfor har MET nå satt igang et prosjekt der de sjekker treffsikkkerheten for varslene i de største byene - time for time og millimeter for millimeter.

Sivle sier til Nettavisen at treffprosenten for de ulike byene har vært:De siste 30 dagene har MET finmålt treffsikkerheten for 24-timers varselet i de største byene. Her har de altså målt om regnet kom akkurat på timen det var meldt, og akkurat i den mengden det var meldt.

Oslo: 87 prosent

Bergen: 80 prosent

Trondheim: 79 prosent

Tromsø: 78 prosent

Kristiansand: 92 prosent

Treffsikkerhet er noe MET alltid har vært opptatt av, og årsrapportene inneholder blant annet grafer på hvordan de traff for året.

Nedenfor kan du se grafen som viser utvikling i treffsikkerhet når det gjelder nedbør, fra 2007 til 2018. Mens MET traff med 70 prosent sikkerhet i 2007, traff de med litt mer enn 80 prosent i 2018.

TREFFSIKKERHET: Her er grafen som viser utvikling i treffsikkerheten for nedbør hos Meteorologisk instutt det siste tiåret. Grønt og gult viser når værvarselet traff. Blått og rødt viser når det bommet. Treffsikkerheten er ikke målt time for time eller mengde nedbør, slik instituttet nå gjennomfører et prosjekt på. Foto: (Meteorologisk institutt)

Bedre kunnskap og mer datakraft gjør altså treffsikkerheten på været bedre og bedre.

- Man bruker å si at for hvert tiår kan du varsle været en dag lenger fram i tid, med samme kvalitet. Årsaken er stort sett bedre maskiner som regner mer detaljert, sier Sivle.