MH17-gransker: Hvorfor ble ikke luftrommet i Iran stengt?

Leder for granskningen av MH17-ullykken i 2014, etterlyser svar på hvorfor ingen advarte passasjerfly om faren ved å fly i iransk luftrom.

Vasil Vovk er tidligere nestleder for den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU. Han var også ansvarlig for granskningen av flystyrten der passasjerflyet fra Malaysia Airlines (MH17) ble skutt ned av en rakett i 2014 over et område som var kontrollert av russiske separatister.

Vovk forteller den canadiske avisen The Globe and Mail at flyselskaper belager seg på råd om sikkerhet fra Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO).

Vovk mener ICOA mislyktes med å overholde sine forpliktelser både i 2014 og forrige onsdag da et ukrainsk passasjerfly ble skutt ned av en iransk rakett i iransk luftrom.

Passasjerflyet, som tilhørte flyselskapet Ukraine International Airlines (UIA), ble skutt ned bare timer etter at Iran hadde gjennomført et angrep mot amerikanske baser i Irak. Flyet hadde nettopp tatt av fra Teheran og skulle til Kiev. Samtlige 176 personer om bord ble drept.

Iran har innrømmet at flyet ble skutt ned som følge av en feiltagelse i frykt for amerikansk gjengjeldelse.

- ICOA bør holdes ansvarlig

Vovk mener ICOA burde ha rådet de involverte landene til å stenge sine luftrom kort tid etter anslaget mot basene i Irak, samt rådet kommersielle flyselskap til å benytte alternative ruter.

Amerikanske luftfartsmyndigheter besluttet allerede dagen før angrepet å varsle amerikanske flyselskap om ikke å fly over Irak eller Iran. Mens det ukrainske flyselskapet UIA og andre internasjonale flyselskap fortsatte driften som normalt.

- Denne organisasjonen bør holdes ansvarlig, sier Vovk.

- Hvis ICAO hadde bedt oss om å stenge luftrommet over Ukraina i 2014, ville vi gjort det umiddelbart. Hvis denne internasjonale organisasjonen hadde anbefalt å stanse flygninger i Irans luftrom forrige uke, så ville UIA aldri ha sendt et fly dit, sier den pensjonerte granskeren i intervjuet.

ICAO: - Ikke vårt ansvar

ICAOs pressetalsmann Anthony Philbin sier i en kommentar til The Globe and Mail at det ikke er deres ansvar, men organisasjonens 191 medlemsstaters eget ansvar å avgjøre om hvorvidt det er nødvendig å stenge luftrommet av hensyn til sikkerheten.

I 2015 opprettet ICAO en ny konfliktsone-database i kjølvannet av nedskytningen i ukrainsk luftrom, som hadde til hensikt å informere medlemsland om pågående konflikter. Men tiltaket ble etter to år avviklet fordi systemet ble lite brukt. Enkelte medlemsland var også motvillige med å dele hemmelig informasjon.

- Det er alltid mer å lære og forbedre innen sivil flysikkerhet. ICAO har oppdatert og utviklet mange prosedyrer og retningslinjer for stater og operatører i området etter flight MH17-hendelsen, skriver IOCA i en e-post til avisen.

- Etter hvert som vi vet mer om denne hendelsen, så vil relevant lærdom åpenbart bidra i framtidig arbeid med å styrke retningslinjer, samt forbedre stater og operatørers bevissthet rundt deres ansvar.

- Ikke piloters jobb å vurdere dette

President for flyselskapet UIA uttalte på en pressekonferanse lørdag at pilotene i det nedskutte flyet så ingen grunn til å avlyse flygningen til tross for rakettangrepene som fant sted noen timer tidligere.

- Piloten visste ingenting, og de kunne heller ikke vite noe, fordi det var ingen advarsler. Flyplassen fungerte som normalt. Det er ikke jobben til sivile piloter å vite hvem som skyter på hvem, sa flyselskapets president.

Åtte andre sivile passasjerfly tok av fra Teheran flyplass i tidsperioden fra det iranske rakettangrepet mot militærbasene til nedskytningen av flyet. To flygninger ble kansellert etter nedskytningen, men aktiviteten på flyplassen ble gjenopptatt bare to timer senere.

- Kan bli presset til å utpeke en syndebukk

Flyveselskapet sier videre at det var totalt uansvarlig av Iran ikke å stenge luftrommet umiddelbart etter at de utførte angrepet mot basene i Irak. Flyselskapet får også støtte fra andre hold.

- Inkompetansen til det iranske regimet kom veldig tydelig fram her, sier norskiraner og leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- De skyter ned et passasjerfly i eget luftrom! De er veldig store i kjeften og skal lede den muslimske verden og frigjøre Palestina. Men så er de ikke engang i stand til å håndtere en krisesituasjon. Et hvilket som helst annet land ville trolig ha stengt luftrommet sitt etter å ha angrepet amerikanere i en militærbase, sier Amiry-Moghaddam, som har bredt nettverk i Iran og gode kunnskaper om regimet.

Amiry-Moghaddam utelukker ikke at regimet kan finne på å utpeke en syndebukk.

- Dette avhenger av hvor sterkt det interne og internasjonale presset blir. Hvis folk ikke gir seg, og krever svar, kan det være at de finner på en historie og finner en syndebukk. Men landets øverste leder og leder for de militære styrker, ayatollah Khamenei, har sagt at Revolusjonsgarden ikke trenger å vente på ordre fra sine overordne i under en krigssituasjon. Det er sånn Revolusjonsgarden fungerer, sier han.

- Men det kan tenkes at de finner en syndebukk og sier at ingen fly skulle ta av fra flyplassen, men at det var noen som ikke fulgte godt nok med, sier han.

Kompensasjonen til familiene

Den ukrainske statsministeren Oleksiy Honcharuk kunngjorde på lørdag at pårørende skal få utbetalt en kompensasjonen på 200.000 ukrainsk hryvnja for hvert av ofrene som ble drept som følge nedskytningen, ifølge Reuters. Det tilsvarer drøyt 74.000 norske kroner i dagens kurs. Statsminister Honcharuk uttalte også at ukrainske diplomater arbeider med å få iranske myndigheter til også å utbetale kompensasjon til de berørte familiene.