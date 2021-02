Michael Stilson – rett i vinkel’n

Dette er gull. Eller – sagt på et mer relevant språk – The Double.

Fredrik har blitt henta fra Trondheim. Han er bare 17 år, men har allerede spilt seg opp som stjerne på Hertha Berlin. Hans posisjon er høyre back, og hans største ansvar ligger naturlig nok i forsvar. Men han er av den moderne sorten – like mye kantspiller som back.

En dag blir han lurt inn i ei felle som skal koste ham dyrt. En tvilsom agent finner ut at han skal spandere en prostituert på sitt bytte. Fredrik hopper av, men skaden har skjedd. Før han veit ordet av det er han blanda inn i kampfiksing. Ikke noe alvorlig; jobben er å skaffe et innkast, pådra seg et frispark til avtalt tid i kampen. Verre blir det når oppgaven er å spille på seg gult kort før det har gått fem minutter.

Fredrik er vikla inn i elendigheta. Om han gjør som han blir fortalt, venter proffkontrakt i Real Madrid, Manchester City eller Juventus. Om han kan velge på øverste hylle? Det virker som om forfatteren ikke helt får bestemt seg om det dreier seg om City eller Barcelona, men det er ikke så nøye.

Da Hertha spiller avgjørende kamp for å unngå nedrykk fra Erste Bundsliga, er ordren av den umulige sorten. Fredrik skal sørge for at Hertha taper, og altså rykker ned! På motsatt side av banen står Dortmund og deres beryktede «gule vegg». 25.000 tilskuere.

I privatlivet tårner problemene seg opp. Kjæresten har reist hjem til Norge, og faren begår selvmord. Fredrik er fortvila, og tilbringer seine kvelder aleine på feltet utstyrt med gule plastfigurer og et ballnett. «Bend it like Beckham», het det. Ballen på 20 meter, på hjørnet av 16-meter’n. Det samme, om og om igjen. For å få den rette duppen, må du treffe ballen perfekt med vrista og innsida av foten. Over muren, og inn i vinkelen. Om du ikke treffer perfekt, havner ballen enten i muren eller høyt over mål.

Det er dritspennende når han selvfølgelig blir nødt til å ta det avgjørende frisparket mot Dortmund! Jobben som kampfikser er enkel som bare det; ingen vil merke det om han bommer. Det skjer i 9 av 10 tilfelle (bare ikke med Beckham). Hvilken samvittighet skal Fredrik følge?

Fortellinga er enkel, men effektivt fortalt. Michael Stilson har sjøl fortid som fotballspiller på øverste nivå i Norge, og behersker selvfølgelig fotballterminologien til fulle. Han er på ingen måte turist i oppgjøret mellom stoppere og indreløpere, og kan alt om å slå i bakrom.

Denne boka burde kjøpes inn som klassesett til alle avgangselevene i ungdomsskolen. 15-16-åringene vil elske den. Mest av alle de som spiller fotball, selvfølgelig. Men alle vil få servert en spennende historie det er veldig enkelt å forholde seg til - til og med ispedd en liten, men troverdig kjærlighetshistorie.

Det leses ikke alt for mange bøker i fotballmiljøet. Denne boka kan meget vel få de som egentlig bare er interessert i fotball til også å skjønne hva litteraturen har å by på.

MICHAEL STILSON

Kampfikseren

Cappelen Damm

