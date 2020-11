Michelle Obama med  dyp erkjennelse: - Jeg var ikke klar for å tilgi Trump

Tidligere førstedame Michelle Obama kommer med en ærlig erkjennelse i en uttalelse denne uken.

Michelle Obama skriver i et Instagram-innlegg denne uken at hun syntes det var svært vanskelig å akseptere Donald Trumps seier i presidentvalget i 2016, og at hun ikke var klar for å tilgi Trump for måten han hadde behandlet ektemannen hennes på.

Donald Trump utløste ville konspirasjonsteorier om at president Barack Obama faktisk ikke var født i USA, og dermed sådde tvil om hans amerikanske statsborgerskap.

«Denne uken har jeg reflektert en del over hvor jeg befant meg hen for fire år siden. Hillary Clinton hadde nettopp gjennomgått et tøft tap med langt mindre marginer enn det vi har sett i år. Jeg var såret og skuffet, men stemmene var talt opp og Donald Trump hadde vunnet. Det amerikanske folket hadde talt,» skriver Michelle Obama i innlegget.

«Og én av de største pliktene som hviler på presidentskapet, er å lytte når de gjør det. Så min ektemann og jeg instruerte staben til å gjøre det George og Laura Bush hadde gjort for oss: gjennomføre en respektfull og sømløs maktovergang – som er ett av kjennemerkene til det amerikanske demokratiet. Vi inviterte folk fra kampanjen til den påtroppende presidenten til våre kontorer, og forberedte detaljerte notater for dem, og tilbydde dem det vi hadde lært i løpet av de åtte årene,» skriver Michelle Obama.

Innlegget er delt over 3,5 millioner ganger i skrivende stund.

- Var ikke klar for å tilgi Trump

«Jeg må være ærlig og si at dette ikke var enkelt for meg. Donald Trump hadde spredd rasistiske løgner om min ektemann og satt min familie i fare. Det var ikke noe jeg var klar for å tilgi. Men jeg visste, for landets skyld, at jeg måtte finne styrke og modenhet for å sette sinnet mitt til side. Så jeg ønsket Melania Trump velkommen i Det hvite hus, og snakket med henne om mine erfaringer, svarte på hvert eneste spørsmål hun stilte, alt fra den økte granskningen som fulgte med det å være førstedame til det å oppdra barn i Det hvite hus,» skriver hun.

- Mye større enn noens ego

«Jeg visste innerst i mitt hjerte at jeg gjorde det rette, fordi vårt demokrati er så mye større en noens ego. Vår kjærlighet til landet krever at vi respekterer et valgresultat, selv om vi misliker det, eller at vi hadde ønsket et annet utfall. Presidentskapet tilhører ikke ett individ eller ett parti. Å late som at det gjør det, og spille på lag med disse grunnløse konspirasjonsteoriene – enten det er for personlig eller politisk vinning – er å sette vårt lands helse og sikkerhet i fare. Dette er ingen lek. Så jeg vil oppfordre alle amerikanere, og spesielt ledere av nasjonen vår, uavhengig av partitilhørighet, å respektere valgprosessen samt gjøre din del for å oppmuntre til en myk overføring av makt, akkurat som presidenter har gjort gjennom vår historie,» avslutter Michelle Obama.

Dette er ikke første gang Michelle Obama kommer med flengende kritikk av landets sittende president. Tidligere i valgkampen publiserte hun en 24 minutter lang video på YouTube der hun advarte velgere om at Trump ville rasere landet dersom han ble gjenvalgt.

Nekter å erkjenne valgnederlag

President Trump nekter å erkjenne offentlig at han har tapt valget mot påtroppende president Joe Biden. Trump-administrasjonen har også sådd tvil om de er villig til å tilrettelegge for en myk og smidig maktoverføring når Joe Biden etter amerikansk lov tiltrer som USAs president den 20. januar.

Joe Biden nektes også tilgang til daglige sikkerhetsorienteringer fra Det hvite hus, som skal gjøre ham i stand til å forberede seg på presidentembetet. Han har heller ikke fått tilgang på offentlige økonomiske midler som skal brukes til forberedelsene av maktoverføringen.

Og det er heller ikke noe som tyder på at USAs president Donald Trump vil invitere Biden til en møte i Det hvite hus med det første, noe som er tradisjon og kutyme for avtroppende presidenter.

Flere tunge republikanske partitopper har også gitt offentlig støtte til Trumps grunnløse anklager om valgfusk. Trump-kampanjen har sendt ut en rekke søksmål til ulike delstaters valgmyndigheter. Så langt har de fleste blitt avvist av domstolene.

