Microsoft med store klima-ambisjoner

Microsoft har ambisjoner om å bli «karbonnegativ» innen 2030. Alle selskapets klimautslipp siden 1975 skal etter planen fjernes fra atmosfæren innen 2050.

Selskapet, som er et av verdens mest verdifulle, sier i et blogginnlegg at det har arbeidet for å være karbonnøytralt siden 2012.

– Nøytralt er imidlertid ikke nok for møte verdens behov, skriver Microsofts president Brad Smith.

Begrepet karbonnegativt innebærer at selskapet vil fjerne mer av klimagassen CO2 fra atmosfæren enn det tilfører. For å oppnå dette målet skal Microsoft blant annet investere 1 milliard dollar i et fond som skal investere i teknologi for karbonfangst.

– Mens verden vil bli nødt til å oppnå et nettoutslipp på null, bør de av oss som har råd til å gå lenger og handle raskere, gjøre det, står det i selskapets uttalelse.

