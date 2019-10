Midt i Brexit-utspørring sviktet stemmen for Underhusets leder

Statsministerens Brexit-plan fikk gjennomgå i det britiske Underhuset, men parlamentsleder John Bercows stemme var den store snakkisen.

OSLO (Nettavisen): Opposisjonen benyttet anledningen i Underhuset torsdag til å hamre løs på regjeringen og statsminister Boris Johnson etter en brexitplan de hevder er useriøs og ikke gjennomførbar.

Fikk mye medfølelse

Det var likevel parlamentsleder John Bercows såre stemme som ble vist mest medfølelse under utspørringen av Johnson. Helt i innledningen på møtet var det tydelig at Bercows vanligvis så høye og klare røst ikke var oppe på vanlig standard. Han mistet stemmen og måtte gjenta sitt rop om «ro i salen» med langt spakere røst. Enkelte medier sammenlignet stemmen med filmskurken Darth Vaders i Star Wars.

Bercow ble flere ganger ønsket god bedring, og takket etterhvert for omtanken. Det gjorde han med å vise til statsminister Boris Johnsons litt underlige referanse til kengurutestikler på De konservatives landsmøte dagen i forveien.

Johnson langet ut mot nasjonalforsamlingen i sin tale til toryene i Manchester og sa at hvis parlamentet hadde vært et reality-show ville alle blitt stemt ut forlengst, «men i det minste kunne vi sett parlamentslederen bli tvunget til å spise kengurutestikler», var statsministerens ord onsdag.

Det var denne tråden Bercow plukket opp torsdag:

- Glad for omtanken

- Kolleger jeg er glad for alle som har kommet opp til talerstolen og uttrykt sin omtanke for min stemme. Denne sjenerøsiteten og omtanken settes stor pris på. Jeg vil bare benytte anledningen til å forsikre Underhuset om at min såre hals ikke skyldes inntak av kengurutestikler, sa Bercow til latter fra Underhusets medlemmer.

Ifølge Boris Johnsons forslag skal Nord-Irland følge EUs regelverk og være en del av det indre markedet, men ikke være i tollunion med EU. Dermed blir det en tollgrense mot Irland og en handelsgrense mot resten av Storbritannia. Torsdag forsvarte Johnson forslaget i Underhuset. Foto: (Parliamentlive.tv)





Johnson møtte kraftig motstand

Under Brexit-utspørringen fikk Boris Johnson og regjeringen det glatte lag av Labours Jeremy Corbyn.

- Denne administrasjonen vil ha en Trump-deal Brexit som vil ødelegge økonomien vår, sa Labour-lederen.

- Har regjeringen nå gått tilbake på løftene de ga irene om at det ikke skulle være noen harde grenser? spurte Corbyn videre.

Ifølge Johnsons forslag skal Nord-Irland følge EUs regelverk og være en del av det indre markedet, men ikke være i tollunion med EU. Dermed blir det en tollgrense mot Irland og en handelsgrense mot resten av Storbritannia.

– Dette er en plan som er skapt for å mislykkes, og det vet han. Det handler om å legge skylden på noen andre, nemlig EU, når forslaget blir avvist, sa Ian Blackford i det skotske nasjonalstpartiet SNP, rapporterer NTB.