Migrantorganisasjoner på Lesvos: – Dyr har flere rettigheter

Asylsøkerne som bor i den midlertidige Kara Tepe-leiren på Lesvos har færre rettigheter enn dyr i Europa, mener frivillige organisasjoner på øya.

– Vi har studert lovene som skal beskytte dyr i Europa. Vi har funnet ut at de har flere rettigheter enn oss. Vi ber dere gi oss de rettighetene dyr har.

Det skriver Moria Corona Awerness Team og Moria hvite hjelmer i et julebrev til Europas innbyggere og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Mer enn 7.000 mennesker har bodd i den 320 mål store Kara Tepe-teltleiren på Lesvos siden september, da den permanente Moria-leiren brant ned.

Selv om sikkerheten har bedret seg, omtaler frivilliggruppene situasjonen som tidvis verre enn før brannene i september. De påpeker samtidig at de ikke har kunnet organisere fritidsaktiviteter og skolegang til barna i leiren.

Dyrerettigheter

De påpeker også at til tross for millioner av euro i støtte er det ennå for lite varmtvann til dusjene, for dårlig belysning, utilstrekkelig medisinsk støtte og ingen varmeapparater.

– Blir vi syke må vi vente i timevis for å få behandling, og til tross for at vi har fått nok mat, er den ikke veldig sunn, skriver gruppene i brevet.

– Ingen av oss har mulighetene til å leve normalt, fordi vi bruker hele dagen på å skaffe rent vann, mat og et varmt sted. Vi lever alle i frykt og nød.

Ny leir i 2021

Migrantdepartementet i Hellas sier at Kara Tepe-leiren, som ble bygget i løpet av dager etter brannen i Moria, er midlertidig. Den vil bli erstattet av en ny EU-støttet permanent leir, som skal kunne ta opp mot 5.000 mennesker, i 2021.

Lille julaften sa departementet at EU har gitt ti millioner euro ekstra for å bygge ytterligere ti helsestasjoner i leiren.

Den nye permanente leiren skal ifølge en pressemelding fra EU-kommisjonen tidligere i desember gi beboerne et bedre tilbud enn den overfylte Moria-leiren, som var en omgjort militærleir med fire ganger så mange mennesker som den var beregnet for.

– Vi er klare

De frivillige i leiren sier at de er ivrige etter å kunne hjelpe til med å forbedre situasjonen i leiren.

– Mange av oss er ingeniører, elektrikere og leger, og vi vet at det ikke trengs veldig mye penger for å fikse en slik leir. Vi er klare til å hjelpe og jobbe hardt, hvis dere lar oss og stoler på oss, sier de.

(©NTB)

Reklame Vikinglotto-potten vokser videre