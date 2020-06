Mike (59) ble plyndret på Manhattan: - Jeg håper virkelig Trump vinner valget

- Venstresiden i USA ser på dette kaoset som en mulighet til å vinne presidentvalget.

NEW YORK (Nettavisen): - Mange hater dessverre Donald Trump, og det er kanskje noen gode grunner til det, gitt hans personlighet. Men han har gjort en god jobb for landet, sier Mike McNamara til Nettavisen.

Les også: Sjokktall for Trump: Ekspertene tatt på senga

Vi treffer ham på fortauet utenfor 485 Park Avenue på Manhattan. 59-åringen står og ser på smykkebutikken Maurice Badler som er blitt knust og plyndret i løpet av natten.

Demonstranter og pøbler gikk til angrep på bygget hvor Mike McNamara både bor og er vaktmester, og brøt seg inn i diamantforretningen i første etasje.

- Det var en helt forferdelig natt, jeg er rasende og fortvilet, sier Mike McNamara til Nettavisen etter plyndringen som fant sted natt til tirsdag denne uken.

Les også: Milliardærarvingen Andrea Catsimatidis bruker bikinien i Trump-kampen: - Jeg visste ikke at brystene mine var så partiske

- Vi har ikke ledelse i denne byen lenger

Han er rasende, ikke bare på grunn av plyndringene og ødeleggelsene i byen, men også fordi New York-ere og folkene i bygningen hans er livredde over det som nå skjer.

- Jeg håper virkelig at Donald Trump vinner valget. Jeg mener han vinner, for jeg tror folk ser at alternativet ikke er bra, sier Mike McNamara (59) til Nettavisen. En butikk i bygget hvor han bor og er vaktmester ble plyndret på Manhattan denne uken. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen/Reuters: Kevin Lamarque

- I natt var det helt kaos i gatene. Ungdommer knuste vinduer og brøt seg inn i butikkene. Og da jeg kom ut på gaten, sto politiet bare og så på dem. Jeg ble rasende og gikk bort til en politimann og sa; «hvorfor arresterer dere ikke disse personene?» De sa bare at de ikke arresterer folk. Jeg ble helt paff, sier McNamara.

Les også: - Donald Trump er et rasshøl - han skapte dette kaoset

- Jeg gir guvernøren og borgermesteren skylden for dette. Politiet får ikke lov til å gjøre jobben sin. De får ikke lov til å beskytte eiendom, de får ikke arrestere noen. Jeg mener borgermesteren bare bør gå av og la noen andre gjøre jobben, sier McNamara.

- Dette hadde ikke skjedd om vi hadde ledelse i denne byen. Vi har ikke ledelse i denne byen lenger, sier han til Nettavisen.

Mike McNamara er rasende der vi treffer ham utenfor bygget hvor han er building manager på Park Avenue på Manhattan. Foto: Morten Ø. Karlsen

Ferske tall viser derimot at det har vært en god del arrestasjoner i New York City denne uken. Ifølge New York Times er mer enn 2000 personer arrestert og siktet i forbindelse demonstrasjonene og plyndringene i byen.

- Demokratene er ikke tøffe nok til å håndtere dette

McNamara tror at medisinen USA trenger for å komme seg gjennom det som nå skjer i landet, er en sterk og tydelig Trump.

- Demokratene er ikke tøffe nok til å håndtere det vi nå går gjennom, de er ikke tøffe nok i det hele tatt.

Om det var opp til ham, så hadde man satt inn nasjonalgarden i New York for å slå ned på opptøyene.

Diamantforretningen i bygget som Mike McNamara administrerer, er sperret igjen etter plyndringen. Mike McNamara har også hengt opp en plakat på døren, hvor det står: «Don't bother, already looted. Nothing left here». Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Trump har gjort en fantastisk jobb

59-årige Mike McNamara tror oppslutningen rundt president Donald Trump bare vil øke som en følge av demonstrasjonen og opprøret man nå ser i USA.

- Jeg tror det, fordi folk ser og liker hans måte å vise lederskap på. Folk ser også på lederskapet i New York City og andre byer som ledes av demokratene. Det fungerer ikke. Og så skal de liksom sette inn Joe Biden? Da kommer hele landet til å bli satt tilbake, sier McNamara.

Les også: Biden stempler 48 millioner amerikanere som «ikke så veldig bra folk»

- Trump vil overkomme det vi nå ser. Det vi ser nå, er bare nok et angrep på Trump. De vil ødelegge for ham ved valget med disse urolighetene, sier 59-åringen Mike McNamara til Nettavisen. Foto: Scanpix/Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Jeg håper virkelig at Trump vinner valget. Jeg mener han vinner, for jeg tror folk ser at alternativet ikke er bra, sier han og viser til Biden.

Artikkelen fortsetter etter avstemningen.

Borgermester Bill de Blasio under hardt press

Spesielt borgermester Bill de Blasio er under hardt press for tiden. Ikke bare fra de som McNamara, som mener borgermesteren ikke har vært tøff nok mot plyndrerne, men nok aller mest fra demonstrantene og de som kritiserer de Blasio og politiets fremtreden under protestene. De Blasio får også kritikk for å ha innført portforbud i byen, og forlenget det ut uken.

Onsdag kveld og natt til torsdag denne uken ble tre politibetjenter skadd i skyting og knivangrep i New York, mens en mann skutt av politiet.

Datteren til Bill de Blasio, Chiara de Blasio, var også én av flere som ble pågrepet under en demonstrasjon i New York forrige helg.

New Yorks borgermester Bill de Blasio er under hardt press for tiden. Her er han sammen med sin kone Chirlane McCray under en minnestund for George Floyd i Brooklyn på torsdag. Flere demonstranter ropte slagord mot de Blasio med krav om at han trekker seg. Foto: AP Photo/John Minchillo

Torsdag ble de Blasio regelrett buet ut av demonstranter da han skulle holde en tale i Brooklyn. De ropte også slagord som «jeg får ikke puste», «trekk deg» og «kutt pengestøtten til politiet».

De Blasio fikk også høre det fra Jumaane D. Williams, som er New York City Public Advocate, en ombudsmann, eller vaktbikkje, for New Yorkere.

- Vi har feil president, vi har feil guvernør og vi har feil borgermester, sa Jumaane D. Williams til stormende applaus fra demonstrantene, ifølge New York Times.

Også president Trump har kritisert både ledelsen i New York, og de som sto bak plyndringene.

Les også: Trump fillerister New York: - Plyndrere, kjeltringer og radikale venstre

På lørdag var det på nytt demonstrasjoner New York, for tiende dagen på rad. Ved Washington Square Park i Greenwich Village samlet over 5000 demonstranter seg.

Flere av demonstrasjonene pågikk forbi portforbudet, som varte til klokken 20, men demonstrasjonen gikk rolig for seg, uten de store hendelsene.

På lørdag var det på nytt demonstrasjoner New York, for tiende dagen på rad. Dette bildet er tatt i Queens. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Søndag bestemte New Yorks borgermester Bill de Blasio seg også for å oppheve portforbudet i byen én dag tidligere enn ventet.

Lederne i det svarte miljøet har feilet

Mike McNamara sier til Nettavisen at han også er kritisk til de svarte lederne i New York City. Han mener de ikke har vært synlige nok i bybildet i forbindelse med protestene, og at de ikke har gjort nok for å forhindre plyndringene i byen.

På Manhattan i New York er en rekke butikkfasader ødelagt etter mandagens hærverk og plyndringer. Nesten 700 er pågrepet, og borgermester Bill de Blasio har forlenget portforbudet til å gjelde hele uken. Her blir noen demonstranter arrestert av politiet på Manhattan denne uken. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

- De burde vært der ute og protester sammen med dem og sørget for at alt gikk stille og rolig for seg. Men lederne i det svarte miljøet her i byen har feilet, de har feilet lenge. De burde vært ute og protestert med dem og holdt roen. De er usynlige, sier Mike McNamara til Nettavisen.

Les: - Trump er en forferdelig person, men jeg tror han kommer til å vinne valget

- Bare nok et angrep på Trump

Kaoset som nå har oppstått etter dødsfallet til George Floyd, tro han ikke vil ødelegge Trumps sjanser til å vinne valget.

- Trump vil overkomme det vi nå ser. Det vi ser nå, er bare nok et angrep på Trump. De vil ødelegge for ham ved valget med disse urolighetene, sier 59-åringen.

Les: Sjokktall for Trump: Ekspertene tatt på senga

- Folk vil gi Trump skylden for dette, til tross for at han var veldig tidlig ute med å fordømme det som skjedde i Minneapolis. Men likevel prøver de å gi ham skylden for det, sier McNamara.

Les også: New York er et mørkt kapittel for Republikanerne

- Vi har det beste landet i verden, sa president Donald Trump til pressen, mens han holdt en bibel i hånden foran St. John's Episcopal Church tidligere denne uken. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Han tror heller ikke at demonstrasjonene og opprørene er over med det samme.

- Jeg tror folk vil holde denne uroen i gang til november - jeg tror det er målet, å holde økonomien vår nede. Det er en del av hvordan de vil vinne valget, de ser på det som en mulighet, sier 59-åringen.

Med «de», så mener han venstresiden i USA.

- Dette er en mulighet fra venstresiden

Mike McNamara mener venstresidens mål er å opprettholde kaoset frem til presidentvalget, og at de ser på kaoset som en mulighet til å vinne presidentvalget.

Her er demonstranter som gikk over Brooklyn Bridge tidligere denne uken. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

- Dette er en mulighet fra venstresiden for å få presidenten til å se dårlig ut, og ødelegge økonomien vår. De har nemlig visst det fra dag en, at den eneste måten de kommer til å vinne på, er om økonomien krasjer før november, sier McNamara.

- De bryr seg ikke om folks virksomheter, selskaper og levebrød, sier han.

- Folk er livredde

59-åringen forteller også at folk i New York og på Manhattan er livredde for de som nå skjer. Redde er også beboerne i bygget som han driver.

- Donald Trump ønsker ikke å bruke makt, men han ønsker heller ikke at folk skal bli skadet. Men han må gjøre noe for å avskrekke mot noe av det som nå skjer, sier Mike McNamara til Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- De ble livredde av det som skjedde da butikken i bygningen ble plyndret. De er redde for at noen skal komme inn i boligene og plyndre der også. De er så redde at jeg nå har leid inn en væpnet vakt som skal sitte i resepsjonen vår de neste tre dagene, sier Mike McNamara.

- Tror du Trump vil greie å gjenopprette ro og orden i USA? Blir det ved bruk av makt?

- Jeg vil ikke kalle det makt, men han bør gjøre det som er nødvendig. Om makt er nødvendig, så er det det det blir. Han ønsker ikke å bruke makt, men han ønsker heller ikke at folk skal bli skadet. Men han må gjøre noe for å avskrekke mot noe av det som nå skjer, sier Mike McNamara til Nettavisen.

Les også: CNN: Tusenvis av soldater forlater trolig Washington mandag