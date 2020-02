Mila (16) drapstruet og tvunget ut av skolen etter å ha fornærmet islam

- Jeg angrer ingenting.

Den franske 16-åringen, som har mottatt dødstrusler for blant annet å ha sagt at «islam er dritt» på Instagram, har blitt satt under politibeskyttelse og blitt kastet ut av skolen. Hun har samtidig startet en stor debatt om ytringsfrihet i Frankrike.

I en direktesending på Instagram i januar kritiserte franske Mila islam, etter å ha mottatt homofobiske kommentarer fra en muslimsk gutt.

Se 16-åringens kraftsalver mot islam i videoen øverst i saken.

16 år gamle Mila og hennes familie har gått i dekning i Frankrike.

I videoen snakket tenåringen blant annet om at hun hatet religion, at «Koranen er en religion med hat», «islam er dritt» og at hun «stikker fingeren opp i rumpa» på guden deres.

Mila hevdet også at hun ikke var rasist, da man «ikke kan være rasist mot en religion».

Ifølge BBC har jenta mottatt flere dødstrusler og ikke gått på skolen siden, for hennes eget beste.

Saken har skapt en nasjonal debatt i Frankrike om blasfemi og ytringsfrihet.

Les også: Krever unnskyldning fra dansk avis etter satiretegning

- Finnes ikke slik lov

Politiet åpnet to saker som en respons på det som nå har blitt kjent som «l'affaire Mila». Den ene, som fortsatt er pågående, handler om døds- og voldtektstruslene, mens den andre var mer uvanlig for den sekulære staten Frankrike.

Det ble nemlig også åpnet en sak mot Mila, for å ha «oppfordret til religiøst hat», før politiet lukket den igjen.

Samfunnsdebattant Kjetil Rolness, som lørdag delte en nyhetsartikkel om saken på Facebook, reagerer på at den franske justisministeren, Nicole Belloubet, sine utsagn.

Hun meldte seg på i debatten ved å si at dødstrusler mot en tenåring var «uakseptabelt», men også at et angrep mot religion var «et angrep mot samvittighetsfriheten».

- Noen slik lov finnes ikke, og denne friheten burde kanskje innbefatte friheten til å si ting som oppfattes som blasfemi? skriver Rolness.

Sosiologen og skribenten reagerer også på at ingen menneskerettighetsorganisasjoner har «protestert eller vist solidaritet med en jente om ikke lenger kan leve et normalt liv».

- Dette skjer i verdens mest sekulær stat. Bare fem år etter Charlie Hebdo. Jenta har presisert at hun ikke mente å ramme noen mennesker, men ønsket å si hva hun mener om en religion, fortsetter Rolness på Facebook.

Les også: - Nå er alle for redde til å trykke karikaturer

- Modig

Videoen hvor Mila hetser islam gikk nemlig umiddelbart viralt, og det tok ikke lang tid før den franske jenta hadde fått både døds- og voldtektstrusler og hennes identitet og skole hadde blitt offentliggjort.

Tirsdag kunngjorde Frankrikes innenriksminister, Christophe Castaner, at Mila er satt under politibeskyttelse sammen med familien sin. I pressemeldingen trakk også ministeren paralleller til terrorangrepet mot Charlie Hedbo-redaksjonen i 2015.

Etter at 16-åringen nylig uttalte i et TV-program at hun «ikke angrer» sine blasfemiske uttalelser, som hun sier hun er berettiget til, har det kommet både positive og negative reaksjoner.

- Denne unge jenta er modigere enn hele den politiske klassen som har hatt makten de siste 30 årene! skrev Rassemblement Nationals (RN) leder, Marine Le Pen, på Twitter.

Andre er derimot mer ambivalente i reaksjonene, som den tidligere sosialistiske presidentkandidaten Ségolène Royal.

Samtidig som hun forsvarte Milas «fullstendige» frihet til å kritisere religion, mente politikeren at tenåringen burde vist mer «respekt, manerer og kunnskap», ifølge Valeurs.

Les også: Rettssak etter angrepet mot Charlie Hebdo holdes neste år