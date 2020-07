Miljødirektoratet: Høyere terskel enn vanlig for å vedta felling av genetisk viktig ulv

En genetisk viktig ulv i Innlandet er mistenkt for å ha angrepet kyr i Rendalen. Miljødirektoratet sier at terskelen for å felle ulven er høyere enn vanlig.

Vidar Seljevoll i viltseksjonen i direktoratet sier til Nationen at det i dag ikke foreligger noen etablert praksis for en slik ulv i Norge som kan antyde hvor lista ligger. – Det som er klart, er at terskelen for å vedta felling av dyr som er definert som genetisk verdifulle, vil ligge høyere enn for dem som ikke har en slik status, sier han. Les også: Mann (72) overlevde sjeldent og brutalt ulveangrep Det var for to uker siden at ulven, som av norske myndigheter blir sett på som genetisk viktig, angrep en kuflokk i Rendalen. Nylig angrep ulven flokken på nytt, ifølge NRK. Ulven ses på som genetisk viktig fordi den enten har russisk eller finsk avstamning, og den norske ulvestammen er preget av innavl. Les også: Dyrevernsorganisasjonen NOAH raser mot regjeringen (©NTB)