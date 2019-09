Miljøminister Elvestuen hyller Greta Thunberg: - All hets er forkastelig

- All hets er forkastelig, og kritikken er grunnløs. Greta Thunberg klarer å mobilisere en hel generasjon ved å ha et tydelig og klart budskap.

NEW YORK (Nettavisen): Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Nettavisen. Elvestuen lander i New York fredag kveld, og skal på lørdag også delta på en sesjon i Youth Climate Summit om naturbaserte løsninger.

En av dem som skal tale der, er svenske Greta Thunberg. Den norske miljøministeren hyller den 16 år gamle klimaaktivisten:

- Greta er den tydeligste budbringeren for sin generasjon. Hun fremhever behovet for å handle, samt hvorfor det må skje nå på et språk og en måte som når ut til et langt bredere publikum enn miljøorganisasjoner eller partier noen gang har greid, sier Elvestuen til Nettavisen.

Fredag streiket flere titalls tusen skoleelever og andre fremmøtte fredag for klimaet i USA, og klimaaktivist Greta Thunberg deltok under streiken i New York.

Demonstrasjonene fredag ble holdt i forkant av at verdens ledere møtes i New York neste uke for å delta på FNs hovedforsamling. Mandag samles statsoverhodene til FNs klimatoppmøte.

Global klimastreik kan slå alle rekorder

Den globale klimastreiken eller Fridays for Future, er inspirert av svenske Greta Thunberg, som startet protestbølgen da hun begynte å skulke skolen og sette seg foran Riksdagen hver fredag. Etter hvert har hun fått med seg skoleelever i flere land i protestbevegelsen «Fridays for Future».

I USA var det planlagt over 800 arrangementer fredag, blant annet i New York der byens 1,1 millioner skoleelever hadde fått fri for å klimastreike, ifølge The New York Times.

Håper på vendepunkt

– Jeg kunne aldri ha forutsett eller trodd at dette ville skje, og at det ville skje så raskt, sier den svenske 17-åringen til nyhetsbyrået AP fredag ettermiddag.

Thunberg håper at fredagens globale streik fører til et vendepunkt. Hun mener at den enorme deltakelsen i demonstrasjonene er «en seier», og at verdens ledere bør «skamme seg» om de ikke i større grad jobber for å bekjempe global oppvarming og klimaendringer.

Klimaprotesten fredag kan bli en av de største globale klimaprotestene i historien.

Asias unge sparket det hele i gang, og i Australia gikk mer enn 300.000 klimademonstranter ut i gatene i Melbourne og Sydney og over 100 andre små og store byer, ifølge arrangørene. Protestene kan dermed ha vært de største i landet siden Irakkrigen i 2003.

Foto: Johannes EISELE / AFP

- Greta har hatt en enorm betydning

Elvestuen sier til Nettavisen at han har «stor respekt for Greta Thunberg».

- Hennes målbevisthet og vilje har mobilisert ungdom til den viktigste miljøbevegelsen verden har i dag, og som er med på å forsterke klimainnsats i hele verden. Hun og alle de andre klimastreikerne har endret hele diskusjonen og gitt behovet for klimatiltak mye større oppmerksomhet, også blant folk flest, sier Elvestuen.

På spørsmål om hvordan han tror Thunberg kan være med på å påvirke miljøpolitikken fremover, svarer han:

- Hvis noen betviler at enkeltpersoner kan ha en stor betydning, så skal de se til Greta Thunberg. Hun har sammen med alle de andre klimastreikende ungdommene hatt en enorm betydning i det siste året. De understreker alvoret og er med på å drive fram handling blant voksne, både politiske ledere, i næringslivet, sine egne foreldre og i nærmiljøet.

- Trump lytter ikke til forskningen

Thunberg har flere ganger blitt spurt om sitt forhold til president Donald Trump, men hun har ingen tro på at hun kan påvirke ham.

– Mitt budskap til ham er: Lytt til forskningen. Det gjør han åpenbart ikke, uttalte hun da hun kom til New York i slutten av august.

- Jeg er enig med Greta Thunberg. Donald Trump er nok allikevel verdens viktigste mann. Men jeg er helt sikker på at det vil vise seg at Greta Thunberg og alle de andre klimastreikerne har større innflytelse på verdens utvikling. Jeg mener at alle må ta klima på alvor, ta inn over seg hva vitenskapen sier og handle ut fra det. Det er ingen grunn til å være imponert over klimafornektere, sier Elvestuen til Nettavisen.

Thunberg hylles og latterliggjøres

Thunberg utsettes også for mye kritikk og hets. Den svenske klimaaktivisten ble både hyllet og latterliggjort i forbindelse med sin seiltur over Atlanteren.

- All hets er forkastelig, og kritikken er grunnløs. Greta Thunberg klarer å mobilisere en hel generasjon ved å ha et tydelig og klart budskap. Det er feil å kreve at hun skal komme med svar. Hun forteller hva vi må gjøre og hvorfor vi må gjøre det. Ansvaret for å gjennomføre en offensiv klimapolitikk og følge opp de helt tydelige rådene ligger hos regjeringer. Der et ansvar vi voksne må ta, sier den norske klima- og miljøministeren.

Selv om han skal Youth Climate Summit, vet ikke Elvestuen om han får anleding til å treffe den svenske 16-åringen.

- Det gjør jeg gjerne, men det vet jeg ikke ennå, sier han.

Onsdag morgen lanserer FNs klimapanel en ny spesialrapport på hav og is, og i den forbindelse skal statsråd Elvestuen blant annet delta på den norske lanseringen i Oslo over Skype.

Se disse to videoene som miljødirektoratet hr laget i forbindelse med spesialrapporten fra FNs klimapanel:

- Hva håper du å få ut av møtene her i USA?

- Jeg håper at møtene vil mobilisere land, delstater og byer, næringsliv og organisasjoner til å forplikte seg til å gjennomføre klimatiltak i en helt annen skala enn tidligere. Dessuten er det viktig at vi får fram betydningen av å ta vare på natur, spesielt regnskog, sier Elvestuen til Nettavisen.

På søndag kommer også statsminister Erna Solberg til New York, der hun skal lede Norges delegasjon til FNs 74. generalforsamling i New York. På søndag skal hun blant annet besøke Equinors nye havvindprosjekt, Empire Wind.

(Nettavisen/NTB)