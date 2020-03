Miljøverstingen NATO

Det norske luftforsvaret spyr ut CO2 fra sin F-35-base på Island. Kanskje litt viktigere, enn å brette melkekartonger?

Til liten oppmerksomhet deltar det norske forsvaret nå i et «skarpt oppdrag på vegne av NATO». Dette skriver Forsvarsdepartementet i en mail til meg. Base: Island. Varighet: Tre uker. « Når det gjelder flyving her på Island med F-35, planlegger vi å fly hver dag, så lenge været tillater det.»

Fire «norske» F-35 er i aksjon. Antall flytimer er usikkert, men nå kan du finne fram kalkulatoren. F-35 svir av 5600 liter drivstoff i timen = 14.151 kilo CO2 per kampfly per time. Ifølge Ståle «Steel» Nymoen, sjefen for 150 norske mannskaper på Island, tar en transportetappe fra Ørland til Keflavik litt over to timer. 14.151 kilo CO2 ganger 4 x 2 x 21! Minst!

Så er noen i fullt alvor i gang med en kampanje for å få oss til ikke å dra til London på fotballtur! Eller til å spise mindre rødt kjøtt! Mens miljøverstingen over alle miljøverstinger – det militærindustrielle kompleks – går under radaren. På verdensbasis er det i dag bestilt 3000 jagerfly av typen F-35, og ytterligere ordre er på vei. Og for å si det enkelt: Det er en stund til F-35 er batteridrevet.

Forsvaret av Norge er unndratt klimaregnskapet. Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, sa det klart i Dagsnytt 18 for noen uker siden. «Forsvaret av landet er for viktig til at vi kan blande inn miljøpolitikk.» (Sitert etter hukommelsen, men innholdet er garantert korrekt.)

Elvenes er medlem av regjeringspartiet Høyre. Men det begredelige faktum er at han taler på vegne et så godt som samla storting. SV mener vi bør bestille fire færre F-35 enn hva regjeringa og Ap/Sp/Frp går inn for, men er ellers tilhenger av «mer til forsvar». Rødts forsvarspolitiske sjef Per-Gunnar Skotåm antyder at om han får vilja si, vil partiet øke forsvarsbudsjettet med 30 milliarder mer enn Erna Solberg og Jens Stoltenberg!

Det de har til felles – fra Høyre til Rødt – er at ingen av dem setter Forsvaret i klimapolitisk perspektiv. Til det er forsvaret «for viktig». Og Miljøpartiet De Grønne? Tør ikke nærme seg denne problematikken. Dette partiets viktigste kampsak burde jo vært å senke alle verdens F-35 på havets bunn – sammen med de ganske sikkert like forurensende stridsvognene. Men Une Aina Bastholms parti er mer opptatt av at vi putter melkekartongene i rett avfallspose.

Jeg får lyst til å si som mamma sa, da jeg ikke hadde lyst til å ha på meg votter og lue: - Kan du snart høre hva jeg sier?!

Når skal noen med makt si det som det er – at militærindustrien er vår klodes største fiende?