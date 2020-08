Millardær Kristian Adolfsen vil flytte hjem - etter 38 år i Oslo

Og det er det én grunn til.

BØ/VESTERÅLEN (Nettavisen): Det er stor ståhei i Bø i Vesterålen når statsminister Erna Solberg besøker Høyres utstillingsvindu i nord.

Bø-ordfører Sture Pedersen fikk hele 57,5 prosent av stemmene ved forrige valg, og kan dermed gjøre nesten som han vil.

- Norges svar på Monaco

- Kall det gjerne Norges svar på Monaco, så lenge det fører til private initiativ her. Vi kan ikke overleve på frisk luft og fin natur alene, sier han muntert til Nettavisen.

Pedersen har gjort det radikale skattegrepet å redusere den kommunale formuesskatten til 0,35 prosent - med virkning fra 1. januar 2021.

Ordføreren håper med det å lokke til seg flere private investorer, siden Bø ikke har en eneste statlig arbeidsplass.

Og - nå har han fått napp hos milliardær Kristian Adolfsen.

Kristian Adolfsen bor i bobil for aller første gang. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Skal flytte hjem etter 38 år

- Nå skal jeg flytte hjem, etter 38 år i Oslo, sier Adolfsen til Nettavisen - og presiserer at han er i et tidlig stadium i realiseringen. Det kan skje i år eller til neste år.

Det var rene feststemningen i Bøhallen fredag kveld da han meldte han sin «hjemflytting» - til stor applaus fra salen.

Her forteller Kristian Adolfsen om sin store beslutning om å flytte hjem, nå som barna er ute av redet. Men han kommer fortsatt til å tilbringe mye tid i Oslo for å drive sin business der. Foto: Heidi Schei Lilleås

Bor i bobil for første gang

- Men først må jeg finne et sted å bo, sier milliardæren til Nettavisen - som tester ut bobil for første gang.

- Ja, kom og se! Den står her ute, sier han og viser oss den sorte «bybobilen», som han kaller det - og forteller om alle dens finesser.

- Jeg hentet den fra vår egen butikk i Bjerkvika, det funker veldig bra, sier han fornøyd.

- Ja, hvordan er det, egentlig?

- Det er veldig fleksibelt, med både toalett og dusj, arbeidsbord, kjøleskap og hele greia.



Stor skatte-gevinst for Adolfsen

Adolfsen Group omsatte i 2019 for 14-15 milliarder og har 24.000 ansatte.

- Hvorfor vil du flytte til Bø?

- Her har de satt ned formuesskatten, som gjør at vi kan beholde mer av kapitalen i firmaet og vokse videre i stedet for å måtte ta det ut som utbytte og betale formuesskatt.

lagget heises i Bø sentrum når statsministeren kommer på besøk. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Hvor mye må du betale i formuesskatt i dag?

- Det er noen millioner, jeg har ikke det eksakte beløpet i hodet, men ganske mye, etter min målestokk.



- Og hvor mye vil du klare å redusere den hvis du flytter til Bø?

- De setter jo ned formuesskatten fra 0,85 prosent nasjonalt til 0,35 prosent her, og siden man også må betale skatt for utbytte man tar ut for å betale formuesskatten, så kommer man unna med litt av en tredel av det man må betale i Oslo.

- Du kommer jo fra Andøya, men er åpen for å flytte til Bø?

- Ja, det er jo Vesterålen begge deler, så det er på en måte hjem likevel.

- Hva er det du liker med Bø?

- Jeg liker at det er en initiativrik ordfører som er veldig næringslivsvennlig, så de er heldige som har han her.

Sture Pedersen leder en kommune med 2600 innbyggere, hvor han har tillit fra nær 60 prosent av dem. Foto: Heidi Schei Lilleås

Ny-etablering i nord

Adolfsen benytter helgen til både å se etter et fint hus eller leilighet - eller muligens en bra tomt å bygge på.

- Hva vil du og dere satse på i nord?

- Å gjøre mer av det vi allerede gjør, se hva vi kan starte her oppe av det vi allerede gjør og støtte gode ideer her oppe.

Mye er foreløpig på planleggingsstadiet, men Adolfsen ser lyst på fremtiden.

- Men vi vokser mye hvert eneste år, og det kommer vi til å gjøre i år også. Vi vokser mye nedover i Europa nå for tiden.

- Vi vokser hele tiden, også i år



Bø - ikke helt som Monaco - men med en gunstig skattefordel for de rikeste av oss. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Hvilke nye områder vil du satse på?

- Det siste vi har gått inn i er bobilbransjen, vi har ti bobil-butikker rund i landet og har planer om å ekspandere videre på feltet i Norge og utlandet, sier han stolt.

- Bobil har jo tatt helt av i sommer?

- Ja, det håper jeg fortsetter også neste sesong, avslutter den sindige nordlendingen.

18 av 19 stemte for radikalt skattekutt

Da Nettavisen snakket med ordfører Sture Pedersen (H) tidligere på dagen, var han svært entusiastisk.

- Selv om Høyre har rent flertall, stemte 18 av 19 for forslaget om skattekutt.

- Hvem stemte imot?

- SV!

- Kun privat næringsliv kan redde denne kommunen

- Kritiske røster vil si at det å kutte kommunal formuesskatt, selv om dere har gjort det radikalt, ikke monner så mye. Hva er din kommentar til det?

- Det får jeg leve med, men det er slik at alle offentlige arbeidsplasser er borte fra denne kommunen. Da er det kun privat næringsliv som kan redde denne kommunen, og da ønsker jeg å bruke de mulighetene vi har - og det er å senke formuesskatten.

Senterpartiet er nest-største parti i Bø med 21 prosent oppslutning, mens Arbeiderpartiet kun ha 8 prosent oppslutning.

