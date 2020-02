Milliardærarvingen Andrea Catsimatidis går gjerne i bikini for å sanke inn Donald Trump-stemmer, men hun hadde aldri turt å gå med en MAGA-caps i New York.

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg ville ha fryktet for min egen sikkerhet, sier Andrea Catsimatidis om hva som hadde skjedd om hun hadde gått med den karakteristiske Trump-hatten med «Make America Great Again» på hodet på gaten i Amerikas største by.

Andrea Catsimatidis er styreleder i Manhattan Republican Party, og i soleklart politisk mindretall i USAs mest folkerike by. Og hun er naturlig nok også en stor Trump-tilhenger, for som hun selv har uttalt i et intervju med New York Post:

- Folk i dette landet har mer penger i lommene. Middelklassen har flere jobber, hvordan kan man la være å støtte ham, sier Catsimatidis, som er blitt omtalt som «en fremadstormende Republikansk stjerne».

- Jeg ville ha fryktet for min egen sikkerhet, sier Andrea Catsimatidis om å gå med denne capsen på gatene i New York. Foto: Andrea Catsimatidis Instagram: @ajcats

- Trump er alltid snill med meg

Milliardærarvingen, som har flere bilder av seg selv og medlemmer av Trump-familien på sin Instagram-konto, er også å se som gjest på president Trumps Mar-a-Lago i Florida, samt julefesten i Det hvite hus.

Presidenten har hun et godt forhold til.

- Jeg har møtt ham flere ganger, og han er alltid snill med meg, sier 30-åringen.

Hun har også lagt ut et bilde av seg selv sammen med Donald Trump i fjor på Instagram:

- Folk i dette landet har mer penger i lommene. Middelklassen har flere jobber, hvordan kan man la være å støtte ham, sier Andrea Catsimatidis om president Donald Trump Foto: Andrea Catsimatidis Instagram: @ajcats

Andrea Catsimatidis har nå nesten 48.000 følgere på Instagram, og her stiller hun mer enn gjerne ofte opp i bikini for å hylle Trump eller landet sitt.

På Instagram-kontoen presenterer hun seg som 💰Billionaire Heiress 💃🏼Business Bombshell ✈️Jetsetter 🇺🇸 NYC Native 🐘Manhattan Republican Party Chair 💗Philanthropist 🏈Footballer.

Faren er god for 29 milliarder kroner

Faren, mangemilliardæren og radioverten John Catsimatidis, er blant annet eieren av supermarkedkjeden Gristedes Foods i New York. John Catsimatidis, som også er tidligere borgermesterkandidat i New York, er ifølge Forbes god for 3,1 milliarder dollar, eller rundt 29 milliarder norske kroner.

Her er Andrea Catismatidis sammen med Donald Trump jr. og hans kjæreste Kimberly Guilfoyle på et arrangement i 2019 med Manhattan Republican Party. Til høyre på bildet kan man se hennes foreldre, mangemilliardæren John Catsimatidis og kona Margo Vonderstaar Catsimatidis. Foto: Manhattan Republican Party

Faren er også svært politisk engasjert, og har opp gjennom årene gitt støtte økonomisk til både Demokratene og Republikanerne. I 2008 støttet han Hillary Clinton finansielt, og han har også uttalt at Bill Clinton er en av hans favoritt-presidenter. I årets valg, har han derimot gitt sin støtte til president Donald Trump.

Her er de to avbildet sammen:

Andrea Catsimatidis, som Nettavisen har forsøkt komme i kontakt med ved gjentatte anledninger uten å lykkes, jobber også for farens firma. Men jobben som styreleder i Manhattan Republican Party gjør hun gratis.

- For meg er dette min tjeneste til landet, fordi jeg er en patriot. Ingenting betyr mer for meg enn Amerikas forente stater, sier Andrea Catsimatidis.

Gjenvalgt i Manhattan Republican Party

At Andrea Catsimatidis også er populær er det ingen tvil om, i all fall blant republikanerne på Manhattan.

Her protesterer Andrea Catsimatidis utenfor kontoret til Justiskomiteens leder Jerry Nadler i New York i desember i fjor i forbindelse med riksrettssaken mot president Donald Trump. Foto: Twitter: Andrea Catsimatidis @AJ_Cats_

17. september i fjor ble hun også gjenvalgt som styreleder i Manhattan Republican Party, og det som da var Donald Trumps hjemsted, noe det ikke lenger er, da han på slutten av året meldte flytting til Florida.

I forbindelse med at hun ble gjenvalgt, uttalte Andrea Catsimatidis følgende.

- Jeg er beæret over å kunne jobbe enda en periode som styreleder i Manhattan GOP. Vi har et viktig valgår foran oss og jeg vil jobbe utrettelig for å kunne stille med sterke kandidater her på Manhattan. President Trump leverer på sine løfter om økonomisk vekst og det er derfor helt klart hvilket valg vi tar i 2020! Republikanerne på Manhattan er energiske etter å hjelpe Presidenten med å vinne og få valgt kandidater som vil bringe et sunt styre tilbake til New York City.

Andrea Catsimatidis har også vært forsidepike. Her er hun på forsiden av Metropolitan Luxury Magazine i november 2019. Foto: Andrea Catsimatidis Instagram: @ajcats

New York er et mørkt kapittel for Republikanerne

Det siste kan vise seg lettere sagt enn gjort. New York City har aldri vært noen høyborg for Republikanerne og ifølge Wikimedia må man tilbake til 1924 før man finner en Republikansk flertall i forbindelse med et presidentvalg.

I alle presidentvalgene i 2008, 2012 og 2016 hadde Demokratene 80 prosent av stemmene i New York City, men Republikanerne havnet på mellom 17 og 20 prosent.

Totalt er rundt 68 prosent av alle registrerte velgere i New York City demokrater.

Forrige uke var Andrea Catsimatidis med da Manhattan Republican Party presenterte kandidatene til det kommende kongressvalget:

Men akkurat i New York har hun og republikanerne en tøff jobb foran seg. Staten New York har 27 valgdistrikt og således også 27 av de 435 setene i Representantenes hus.

Ved sist kongressvalg i 2018, der Demokratene også tok over flertallet i Representantenes hus, fikk Demokratene hele 21 av disse plassene i New York, republikanerne bare fem. (Ett sete står for tiden ledig).

Demokratene fikk 94,6 prosent i Manhattan-distrikt

Fire av valgdistriktene i staten New York innbefatter deler av Manhattan. I samtlige av disse fire distriktene som også innbefatter deler av Manhattan, hadde Demokratiene over 80 prosent av stemmene ved sist valg.

I distrikt 13, som består av Upper Manhattan og den vestlige delen av Bronx, fikk Demokratene hele 94,6 prosent av stemmene. Av de fire Manhattan-representerte distriktene, gjorde republikanerne det best i distrikt 10, der de fikk 17,8 prosent av stemmene. Dette distriktene består blant annet av store deler av Upper West, deler av Midtown og Lower Manhattan, inkludert Greenwich Village, Tribeca, og Financial District, samt deler av Brooklyn.

New York har 27 valgdistrikt og således også 27 av de 435 setene i Representantenes hus. Ved valget i 2018 fikk Demokratene hele 21 av disse plassene i New York, republikanerne bare fem. Foto: Wikipedia

Om man ser på siste presidentvalg i 2016 i New York, som er hjemstaten til både Hillary Clinton og Donald Trump, så fikk Clinton 59,01 prosent av stemmene, mens Trump fikk 36,5 prosent av New York-stemmene.

- Demokratene begynte å angripe brystene mine

30-åringen fikk for første gang nasjonal oppmerksomhet i forbindelse med Trumps Lockdown i januar i fjor, da det gikk til nedstengning av offentlig sektor i forbindelse med at Trump krevde milliarder av kroner til bygging av mur langs grensen mot Mexico.

- Demokratene begynte å angripe brystene mine, og Republikanerne forsvarte dem, og da tenkte jeg for meg selv. Jeg visste ikke at brystene mine var så partiske, sier milliardærarvingen Andrea Catsimatidis. Foto: Instagram: @ajcats

Da ble Andrea Catsimatidis trukket inn på CNN for å forsvare både Trumps nedstengning av offentlig sektor og muren han ville bygge.

- Hele det republikanske partiet støtter muren, dette er et spørsmål om nasjonal sikkerhet. Vi må vite hvem som kommer inn i landet. 89 prosent av de som jobber i grensepatruljene, sier at en slik mur vil hjelpe med å forbedre den nasjonale sikkerheten. Og det er det jeg tror at det amerikanske folket til slutt bryr seg mest om, uttalte Catismatidis blant annet til CNN.

Dette intervjuet på CNN i januar i fjor, gjorde Andrea Catsimatidis kjent i hele USA. Foto: CNN

Intervjuet gjorde henne landskjent, men det første også til at hun fikk mye kritikk. I kjølvannet av intervjuet ble hun også angrepet av trollene på Twitter.

- Når folk vil være slemme, så gjør de bare narr av mitt utseende fordi det er den smålige standarden som folk har. Vanligvis så tenderes de til å klage om min feminine anatomi, uttalte hun til New York Magazine om mobbingen etter CNN-intervjuet.

Og la til, med humor:

- Demokratene begynte å angripe brystene mine, og Republikanerne forsvarte dem, og da tenkte jeg for meg selv. Jeg visste ikke at brystene mine var så partiske.

- Jeg får vel bare bygge muren selv

CNN-intervjuet i januar i fjor gjorde også at flere medier fulgte opp med flere intervjuer i fjor sommer, blant annet Ny Post, Daily Mail og New York Magazine.

Her sier hun at hun tar kritikken for alle bikinibildene hun legger ut, med stoisk ro.

- Det er slik jeg er som person. Jeg er veldig selvsikker på hvem jeg er og folk legger merke til ting som dette. Veldig mange feminister kler seg som en mann og prøver å opptre som en mann for å oppnå suksess. For meg handler det å være feminist om å omfavne det man har, sier Catsimatidis.

Et av Instagram-bildene Catsimatidis har fått mest oppmerksomhet for er dette, der hun har på seg MAGA-hatten mens hun uttaler.

- Gratulerer med frigjøringsdagen alle sammen. I dag føler jeg meg takknemlig for at jeg får leve i Amerika, det beste landet i verden, og takknemlig overfor de som kjempet for å beskytte mitt land og min frihet.

Et annet bilde, eller video, som også har blitt trukket frem, er denne. En video av henne på stranden der hun bygger en mur.

- Jeg får vel bare bygge muren selv, skriver hun på Instagram.

Gift med barnebarnet til president Richard Nixon

Det var i 2011 at Andrea Catsimatidis først dukket opp som et aldri så lite navn i media. Da omtalte nemlig New York Times hennes bryllup med Christopher Nixon Cox, som er barnebarnet til tidligere president Richard Nixon.

De to hadde da vært sammen siden 2008, og i artikkelen i New York Times heter det at Andrea Catsimatidis bare var 17 år gammel da de to først traff hverandre. Det skjedde da den da 29 år gamle Christopher Nixon Cox, som da jobbet for John McCain’s presidentkampanje, traff Catsimatidis på hennes skole da han skulle delta i en paneldebatt.

Andrea Catsimatidis dukket for første gang opp i media i New York Times i 2011, i forbindelse med at hun giftet seg med Christopher Nixon Cox, som er barnebarnet til tidligere president Richard Nixon. Ekteskapet varte i bare fire år. Foto: Faksimile: NY Times

- Vi hadde så mange mennesker der som feiret med oss. Hillary Clinton var i mitt bryllup. Henry Kissinger var der, det var også Rudy Giuliani og Chuck Schumer. Det var et fantastisk tverrpolitisk bryllup - alle hadde det fantastisk, sier Andrea Catsimatidis til New York Magazine.

Her er hun avbildet sammen med Bill Clinton:

Til New York Post sier hun også at det var Donald Trump selv som overtalte hennes far til å invitere til et storslått bryllup for datteren. Totalt deltok rundt 700 mennesker på bryllupet som fant sted på fasjonable Waldorf Astoria.

Ekteskapet mellom de to de to varte derimot ikke lenge, og de to skilte seg i 2014. Men både bryllupet og forholdet med sin eksmann, prater hun likevel varmt om.

Hærverk på partikontorene

I 2018 fikk også hun og partiet har også følt hatet på nært hold. I forbindelse med kongressvalget i 2018, ble partikontorene på Manhattan utsatt for hærverk.

- De kastet murstein på vinduene og spraymalet dørene våre, sier hun til New York Magazine, og legger til at hun ble skremt av hendelsen.

I forbindelse med kongressvalget i 2018, ble partikontorene på Manhattan utsatt for hærverk. Foto: Nettavisen, Morten Ø. Karlsen

Politisk står Andrea Catsimatidis grunnstøtt med president Trump i det meste. Det er først når New York Magazine spør hvor hun står i abortspørsmålet at hun vegrer seg for å svare.

Trump er en sterk motstander av abort, men i svaret Andrea Catsimatidis gir til New York Magazine ser man raskt hvor mer liberalt New York er i forhold til resten av landet.

- Min tro er, jeg er pro-life, men samtidig, som styreleder for Manhattan GOP, så gjør jeg det beste jeg kan for å innfri rollen som representerer det Republikanske parti på Manhattan. Og vårt Republikanske parti på Manhattan er tilhengere av et fritt valg, alle våre kandidater er for fritt valg her, og alle våre kandidater er for homofile ekteskap, og alle kandidatene er veldig sosial-liberale. Så jeg føler jeg handler på vegne av interessene som er i vår valgkrets. Det er det jeg kommer til å gjøre, sier Andrea Catsimatidis.

Milliardærarvingen Andrea Catsimatidis Foto: Instagram: @ajcats

Om hvorfor hun havnet der hun gjorde politisk, sier Catsimatidis;

- Jeg undersøkte hva det ville si å være en republikaner, og jeg så at det å være en republikaner sto for frihet og muligheter for alle, og da tenkte jeg, «Selvfølgelig er jeg en republikaner!»

- Amerikansk politikk tiltrekker seg mange eksentrikere

- I USA flyter politikk, individualisme, underholdning og kjendiseri sammen. Derfor ser man alt fra skuespillere til wrestlere som stiller til valg – og vinner. Amerikansk politikk tiltrekker seg mange eksentrikere, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde om 30 år gamle Andrea Catsimatidis.

Mjelde sier at velgersammensetningen gjør at New York og New York City historisk sett er så vrien for republikanerne.

- De to partiene har fordelt velgermassen mellom seg. Republikanerne er et parti av konservative hvite, særlig godt voksne menn, i Midtvesten og i sørstatene. Demokratene er et storby-parti av liberale og minoriteter, særlig på Vestkysten og i det nordøstlige USA. Storbyene er multikulturelle og liberale. New York City er derfor et demokratisk kjerneområde, sier Mjelde.

- Delstaten New York har ikke stemt på en republikaner siden presidentvalget i 1984, da Reagan vant 49 delstater, sier han.

- Delstaten New York har ikke stemt på en republikaner siden presidentvalget i 1984, da Reagan vant 49 delstater, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde. Disse bildene av Ronald Reagan og et signert dokument av ham, henger fortsatt på en av hedersplassene inne på Metropolitan Republican Club på Manhattan. Foto: Nettavisen, Morten Ø. Karlsen

Mjelde tror heller ikke at republikanerne kommer til å vinne tilbake Representantenes hus under kongressvalget i år, slik Trump håper. Demokratene tok over flertallet da de økte antall plasser med 41 under valget i 2018.

Mjelde opplyser at partiene har byttet på å ha flertallet fra 1990-tallet og frem til i dag.

- Når det gjelder Donald Trump og New York, så har de et komplekst forhold, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde. Foto: AP Photo/Matt Slocum

- Bill Clinton mistet flertallet i sitt første kongressvalg. George Bush beholdt sitt i 2004. Barack Obama mistet Huset i 2010, beholdt Senatet i 2012. Trump mistet Huset i 2018, men beholdt Senatet. Gjenvalgsprosenten til Kongressen har historisk vært opp mot 90 prosent, men har blitt noe lavere. Situasjonen kan fort forbli som den er per i dag, sier Mjelde.

Trump og New York har et komplekst forhold

- Hvordan tror du New York stemmer i år ved presidentvalget og kongressvalget?

- New York vil stemme på den demokratiske kandidaten, og kongressdelegasjonen vil forbli overveldende demokratisk. Det er garantert, sier Mjelde.

- Når det gjelder Donald Trump og New York, så har de et komplekst forhold. Han representerer klassisk New York-kapitalisme, New York-selvsikkerhet, og New York–media. Men da han ble høyrepopulist og republikansk toppolitiker på 2010-tallet, raknet forholdet, sier Mjelde.

- Trumps standing i hip-hop-verdenen er jo symptomatisk. Hip-hop oppstod jo i New York. Trump gikk fra å være et beundret mogul-ikon til å bli hatobjekt nr. 1 for rapperne. Trump elsker å bli elsket, men raser mot alle som går mot ham. Derfor har han et elsk-hat-forhold til New York Times, storavisen som han alltid har beundret, sier Mjelde til Nettavisen.

