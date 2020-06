Milliardærer får nå tilbud om å søke korona-tilflukt i paradis

Statsminister med oppsiktsvekkende appell til dollarmilliardærer.

Turistindustrien har ligget brakk i hele verden siden koronapandemien brøt ut for alvor i mars måned. Mange land har etter hvert igangsatt en forsiktig og gradvis gjenåpning av samfunnet.

Selv om enkeltland har startet med en forsiktig gjenåpning av landegrensene, hvor borgere fra prioriterte land er velkomne til å krysse grensen for dra på ferie eller besøk, er fortsatt den globale turistindustrien nede for telling.

Les også: Spania gjenåpner grensene

Dette merkes godt av stater som i stor grad baserer seg på inntekter fra internasjonal turisme.

Fiji, som består av rundt 300 øyer, er en av mange øystater som lider av tapte turistinntekter.

Nå har statsministeren av Fiji kommet med en uvanlig og oppsiktsvekkende appell til milliardærer.

Utenlandske turister står for om lag 40 prosent av øystatens bruttonasjonalprodukt, melder CNN.

Les også: Fersk undersøkelse: Dette ser ut til å bli den store ferietrenden i år

- Milliardærer er velkomne

Nå har landets statsminister, Josaia «Frank» Voreqe Bainimarama, kommet med en åpen invitasjon til de aller rikeste i verden, og sier rett ut at de kan søke tilflukt fra koronapandemien i øyparadiset.

«La oss si hvis du er en milliardær som ønsker å fly ditt eget fly, leie din egen øy og investere millioner av dollar på Fiji i prosessen. Hvis du har tatt alle de nødvendige helserelaterte forholdsreglene og tatt alle de tilknyttede kostnadene, har du kanskje et nytt hjem i paradis hvor du kan søke tilflukt fra pandemien,» skriver statsminister Bainimarama i en svært ærlig Twitter-melding.

Les også: Nordmenn trosser UDs reiseråd: Flere utsolgte fly til Syden i sommer

Fiji har også opprettet en såkalt «Blue Lanes» som gjør det mulig for yachteiere å søke tilflukt i stillehavsøystaten.

Statsminister Bainimarama sier at reisende med yachter er også velkomne til Fiji, så lenge de er villig til å ta en covid-19-test og et karanteneopphold på havet eller ved ankomst på 14 dager.

30 rikinger allerede på vei

Landets justisminister Aiyaz Sayed-Khaiyum bekrefter at 30 rikinger fra et velkjent selskap allerede er på vei til Fiji for å tilbringe tre måneder på én av paradisøyene.

- De kommer med privatfly. Deretter tar de sjøfly til øya, og blir der i tre måneder. For oss er dette en balansegang mellom å håndtere helserisikoen og gjenåpning for deler av økonomien. Det er kritisk og viktig å gjøre det, sier han i en uttalelse.

Det er foreløpig ikke offisielt kjent hvilket land og selskap de 30 vip-gjestene kommer fra.

Rikingene må selv fly med privatfly til Fiji, og blir deretter fraktet i sjøfly til en paradisøy. Foto: Frank Bainimarama (Twitter).

Et titalls tilfeller og ingen dødsfall

Fiji har bare 18 bekreftede koronatilfeller å vise til, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Det har ikke vært noen tilfeller de siste tre ukene, skriver The Guardian. Det er heller ikke registrert noen koronarelaterte dødsfall i øystaten.

Fiji har tatt initiativ til å inngå en reiseavtale om å ta imot turister fra Australia og New Zealand. Men verken Australia eller New Zealand har uttalt seg offisielt om den foreslåtte avtalen, som har fått tilnavnet «Bula Bubble» (velkommen på fijiansk).

Fiji og andre stillehavsøystater har vært frustrerte over at New Zealand og Australia vil først prioritere en reiseavtale seg imellom før de inkluderer andre nærliggende øystater.

Flere av stilehavsøystatene har så langt sluppet helt fri for korona. Mens Australia og New Zealand har etter global standard klart seg nokså bra.

Australia har 7600 registrerte koronatilfeller og 104 dødsfall, mens New Zealand har 1500 bekreftede koronatilfeller og 22 dødsfall.