Millioner av mennesker rammes av ny nedstengning verden rundt

Byer og delstater på flere kontinenter går inn i en ny fase med nedstengning etter en økning i smittetallene, melder BBC News.



Den britiske nyhetskanalen har utarbeidet en oversikt over hvor i verden innbyggerne nå rammes av lockdown.

Delstaten California i USA har måttet innføre omfattende smitteverntiltak og restriksjoner etter en økning i smittetallene. Her har guvernør Gavin Newsom varslet ny nedstengning av treningssentre, innendørs spisesteder, frisørsalonger og kjøpesentre og begrenset tilgangen blant annet til kirker og barer, melder Los Angeles Times.

Antallet smittetilfeller og sykehusinnleggelser har steget kraftig i USAs mest folkerike delstat den siste måneden

I Bangalore i India har alle butikker, med unntak av apoteker, fått beskjed om å stenge for en periode på sju dager som et ledd i regjeringens forsøk på å slå ned spredningen av koronaviruset.

Under nedstengningen i Banglore skal matvarebutikker få holde åpent mellom klokka 05 om morgenen og 12. Kjøpesentre, kinoer og en rekke andre virksomheter må holde stengt, melder Times of India.

Tangier i Marokko gikk mandag inn i en ny periode med nedstengning, mens Sør-Afrika har gjeninnført portforbud om natten, melder BBC i sin oversikt. I Latin-Amerika er Bogota, episenteret for smitteutbruddet i Colombia, plassert i en 14-dagers lockdown gjeldende fra mandag.

I Australia har innbyggerne i Melbourne, landets nest største by, fått beskjed om å holde seg hjemme i seks uker. Her har delstaten Victoria også stengt grensene mot New South Wales og South Australia.

I Midt-Østen har både Israel og Vestbredden gjeninnført restriksjoner som et svar på økende smittetall.

GLOBAL STATUS: Antallet smittetilfeller i verden har tirsdag passert 13 millioner, viser tall fra Johns Hopkins University. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

På Filippinene i Asia er det ventet at Manila vil innføre en 14-dagers lockdown for deler av hovedstaden, opplyste en talsmann for myndighetene mandag. Det melder The Star. Manila har rundt 12 millioner innbyggere, og nedstengningen som er varslet er ventet å ramme rundt 250.000 innbyggere. Søndag rapporterte helsemyndighetene på FIlippinene 162 nye koronarelaterte dødsfall. Mandag var det 65 nye dødsfall og samtidig 2960 nye smittetilfeller. Filippinene har den siste uken meldt om et høyere smittetall enn Indonesia, som har det høyeste antallet døde og smittetilfeller i Sørøst-Asia. Antallet smittetilfeller på Filippinene er mer enn tredoblet siden 1. juni da man begynte å løse på smitteverntiltakene.