Millioner står i kø for tilgang til Clubhouse: Nå selges invitasjoner på svartebørs

Kjendisene valfarter til plattformen - og eksperter tror dette vil forandre mediebildet for alltid.

Clubhouse seiler frem som det neste store sosiale mediet.

Dette er appen hvor du kan prate eller lytte til andre som prater. Det er kun audio, ingen bilder (foruten profilbildet ditt) eller video. Alt foregår i sanntid, og det er ingen mulighet for å spille av innholdet i ettertid.

Samtalene i Clubhouse finner du i egne rom i appen. Finner du et rom som interesserer deg, så kan du gå inn og høre på hva de som prater der har å si. Ønsker du så å delta i samtalen, har du muligheten til å rekke opp en (virtuell) hånd. Det er så opp til en av moderatorene om de ønsker å la deg delta som deltaker.

- Sjokkert over hvor spennende Clubhouse er

Alle kan også starte sitt eget rom på appen. Du velger fritt selv om du ønsker at rommet skal være åpent for alle, eller begrenset til dine venner. Det er bare å gi rommet et navn og beskrivelse, og så er du fort i gang.

En som allerede har latt seg fascinere stort av Clubhouse, er Medier24-redaktør, Erik Waatland. Gjennom plattformen har avisen allerede holdt to arrangementer, som hundrevis av mennesker har lyttet til.

- Jeg har flirt meg i hjel av komikere i NRK, jeg har lært masse i og blitt utfordret i diskusjon. Jeg har møtt igjen gamle kompiser fra Trønderlag, sier Waatland til Nettavisen.

Og fortsetter:

- Jeg koblet meg på for fire dager siden, og ble sjokkert over hvor utrolig spennende plattform det er. Det satt 400 mennesker og diskuterte journalistikk, og man kunne ta ordet. Man får fortløpende innspill, som er viktig for meg som redaktør. Jeg er usikker på om det er en folkelig app, jeg tror nok heller Facebook og Twitter vil ta over det der. Nå føles det som en spennende klubb.

- Vi har hatt statsråder som har sittet på appen til 01.00 på natta som har snakket med folk om ting du vanligvis ikke får høre om. Trine Schei Grande var i diskusjon med TV 2, Aftenposten og flere andre her om dagen. Det var grining, kjefting og alt der imellom . Det var en nydelig politisk diskusjon inn mot valget.

Du er nødt til å bli invitert til Clubhouse for å komme inn på plattformen, og i skrivende stund er den kun tilgjengelig for Iphone-brukere. Kom24.no anslår at det er 3,6 millioner mennesker som har lastet ned appen - og bare 600.000 aktive brukere. De aller fleste venter altså fortsatt på en invitasjon.

Mener entusiasmen overgår bekymringene

Hans-Petter Nygård-Hansen deler også entusiasmen til Waatland, og er klokkeklar når Nettavisen spør om hva han synes om plattformen så langt:

- Det er fantastisk! Per dags dato, så er det det mest fantastiske som har skjedd siden Facebook – som Waatland også sier. Det er en euforisk idealisme som råder akkurat nå. Alle vil det beste for Clubhouse, sier Nygård-Hansen, som også ser en bekymring for plattformen i tiden som kommer:

- Så lenge plattformen er lukket, tror jeg de fleste rommene vil være åpne. I det øyeblikket det åpnes for alle, så tror jeg de fleste rommene vil bli lukket – og at sikkerhets- og personvernsutfordringer vil bli en stor del av den «nye normalen». Enn så lenge overgår entusiasmen eventuelle bekymringer, noe vår egen digitaliseringsminister på mange måter bekreftet, da jeg spurte henne onsdag kveld i et Clubhouse-rom om hun visste hvorvidt Clubhouse opererer innefor EU personvernregler.

- Dette er så spennende at vi kanskje glemmer, digitaliseringsministeren inkludert, at vi deler hele kontaktlisten vår med Clubhouse og at samtalene våre blir tatt opp og lagret utenfor EU. Man samtykker ikke til noe, man bare «gønner på».

Nygård-Hansen peker på det faktum at appen fortsatt er eksklusiv på den måten at du trenger en invitasjon for å være med - og at det kan føre til at man ser bort fra utfordringer som følger med.

Kina-spekulasjoner skaper bekymring

Men flere sitter fortsatt og venter på sin invitasjon til diskusjonsplattformen.

Den store andelen kjendiser og influensere som er aktive brukere på Clubhouse, har ført til at det i flere land nå selges Clubhouse-invitasjoner på svartebørsen.

Manyofmany.com nevner kjendiser som Oprah, MC Hammer, Drake, Estelle, Tiffany Haddish, Kevin Hart, Jared Leto, Meek Mill, Van Jones og Aston Kutcher som faste bidragsytere på Clubhouse, så det er kanskje ikke vanskelig å forstå at mange ønsker seg inn i det celebre selskapet.

Alt er heller ikke rosenrødt for Clubhouse, som allerede har mottatt sin andel av kritikk for forskjellige utfordringer på plattformen. Flere brukere har klaget på at manglende moderering har ført til rasisme og andre hatefulle ytringer, og at influensere ikke får betalt for innholdet de skaper i appen.

Nylig dukket det også opp spekulasjoner om at Clubhouses viktigste teknologipartner kan knyttes tett opp mot Kina, skriver techcrunch.com. Der kommer det også frem at appen enda ikke har tatt helt av i landet med over en milliard internettbrukere, til tross for at invitasjoner skal selges for nærmere tusen kroner i landet.

Hvis du ønsker å laste ned appen i Kina, må du endre lokasjon på telefonen din først.

Selve modellen, med en fri samtale i nåtid, vil være problematisk for kinesiske myndigheter, sier en kilde til nettstedet, som ikke vil navngis.

- Hvordan kan kinesiske myndigheter tillate en åpen diskusjon på en slik plattform skje, uten at de har kontroll over det, spør han retorisk til nettstedet.

Kilden skal være en medstarter av en lignende applikasjon i Kina, som allerede har flere apper som kan minne om Clubhouse, men som er under strengere kontroll.

