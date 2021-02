- Min fantastiske gutt er borte, bare 16 år gammel

Moren til Samuel (16) står nå frem med sin historie for å advare andre foreldre og barn.

NEW YORK (Nettavisen): - Den vakre gutten min er borte. 16 år gammel. Han holdt seg hjemme. En narkotikahandler som kom i kontakt med ham på Snapchat, ga ham Xanax eller Percocet innsmurt med fentanyl, og han tok overdose på rommet sitt.

- Barna vet ikke hva de tar

Slik åpner forholdsterapeut og TV-programlederen Laura Berman er Instagram-post som nå sjokkerer mange amerikanere.

Hun forklarer at pillene var smurt inn med fentanyl, som er et et syntetisk opioid, for å få barna hektet.

- De gjør dette fordi det for folk hektes enda mer og fordi det er bra for virksomheten. Men det forårsaker overdose, og barna vet ikke hva de tar. Hjertet mitt er helt knust, og jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal fortsette å puste, skriver den fortvilte moren.

- Jeg legger ut dette nå for å forhindre at et barn til dør. Vi fulgte med ham nøye. Han fikk bare toppkarakterer, gjorde seg klar til college. Det var eksperimentering som gikk galt. Han fikk narkotika levert til huset. Vennligst se etter barna dine og FØLG MED PÅ SNAPCHAT spesielt. Det er slik de får tak i dem, skriver barnemoren på Instagram.

Se hele posten her:

I en uttalelse skriver Snapchat at de har den største sympati med familien og vennene til Samuel Berman Chapman og sier at de vil samarbeide med politiet i denne og andre saker der Snapchat blir brukt til ulovlige handlinger.

- Vi har en nulltoleranse for å bruke Snapchat til å kjøpe eller å selge ulovlig narkotika, opplyser en talsmann fra Snapchat til New York Post.

208.000 overdoser blant barn

Overdosedødsfallet til 16 år gamle Samuel Berman Chapman er på langt nær enestående i USA.

Svært mange av overdosene i USA er blant barn og ungdom. Tall publisert for et år siden viste at mer enn en fjerdedel av alle overdosene i USA var blant barn og ungdom under 18 år, og en femtedel av dem var mest sannsynlig selvmord.

I analysen, som tok for seg til sammen 754.000 overdoser i USA i perioden 2005 til 2018, viste at 208.000 av disse overdosene var blant barn under 18 år.

Proporsjonen av barn som vi mistenker tok sitt eget liv ved bruk av opioid-overdose økte dramatisk i perioden vi har undersøkt, uttalte barnelegen Megan Land ved Emory University's School of Medicine i Atlanta til US News i fjor.

Hun viser til at antall overdosedødsfall blant barn ved bruk av opioider som man mistenker er selvmord, økte fra 14 prosent i 2005 til 21 prosent i 2018.

Ny rekord i antall overdoser i USA

Ferske tall viser også at det er satt ny rekord i overdosedødsfall i USA. De ferskeste tallene, som ble publisert i midten av desember i fjor, viser at hele 81.000 amerikanere døde av overdoser i perioden mai 2019 til mai 2020.

Ifølge CDC er det nøyaktige tallet 81.230 personer, og det er det største antallet personer som har dødd av overdose i USA noensinne i løpet av en 12 månedersperiode, skriver Inquirer.

Etter en reduksjon i 2018 begynte overdosene igjen å øke i 2019, før pandemien, ifølge CDC.

Men ifølge Inquirer har økningen akselerert i løpet av pandemien, med den største økningen i antall overdose mellom mars og mai i fjor, da de første nedstengningene begynte i USA.

Økningen i antall overdoser er i stor grad drevet av syntetiske opioider som fentanyl, som er betydelig kraftigere enn heroin, skriver avisen.

- Denne pandemien og alt som følger med den har egentlig bare forverret disse sårbarhetene og manglene ved vår egen tilnærming til behandling av disse menneskene, uttalte legen Ryan Marino, en medisinsk toksikolog og akuttlege basert i Ohio, til Yahoo Finance da de ferske overdosetallene ble kjent.

Totalt rapporterte mer enn 40 stater om en årlig økning i antall overdosedødsfall som en følge av opioider i 2020.

275 overdosedødsfall i Norge i 2019

I Norge var det totalt 275 narkotikautløste dødsfall, eller overdoser, i 2019. Dette er færre enn i 2018, men flere enn i 2017, ifølge Folkehelseinstituttet.

En studie fra Folkehelseinstituttet som ble offentliggjort i oktober i fjor, viser at flere og flere nordmenn får høyere doser med opioider enn anbefalt, og at halvparten av dem som får sterke, smertestillende medisiner, blir langvarige brukere.

Les mer: Økt bruk av sterke opioider i Norge

Antall pasienter som fikk opioid på blå resept, økte fra 5.568 til 17.383 fra 2008 til 2018, skriver NTB.

