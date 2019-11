Mina Chang løy på CV-en - fikk toppjobb i Trump-administrasjonen

Det hvite hus trakk nominasjonen til en ny toppjobb da utenrikskomiteen satte spørsmålstegn ved 35-åringens yrkeserfaring.

NBC News har avslørt at en høytstående tjenestekvinne i Trump-administrasjonen har pyntet på CV-en sin og overdrevet sine tidligere jobbkvalifikasjoner og utdannelse. Hun har også laget et falsk Time-cover der hun selv pryder forsiden, for å fremheve seg selv.

Nå stilles det spørsmål om hvorvidt kvinnen faktisk er kvalifisert til å inneha toppjobben i amerikansk UD. Mina Chang (35) innehar nemlig posten som Deputy Assistant Secretary i Utenriksdepartementets avdeling for konflikt og stabiliserende operasjoner, som hun tiltrådde i april.

Chang skal ha koblinger til høytstående personer i Det hvite hus gjennom sin ideelle organisasjon.

Studerte på Harvard?

På CV-en på Utenriksdepartementets egne nettsider, står det at Chang studerte ved Harvard Business School. Men Harvard opplyser at Chang kun deltok på et syv uker langt kurs i 2016, og bekrefter at hun ikke har noen grad fra universitetet.

Videre står det på CV-en at hun er uteksaminert fra Army War College. Men høyskolen opplyser at hun kun deltok på et fire dager langt seminar.

Chang hevder også at hun «talte» under landsmøtene til både Republikanerne og Demokratene i 2016. Men annen dokumentasjon viser at Chang talte på andre arrangementer i Philadelphia og Cleveland i de aktuelle tidsperiodene. Hun har også blitt tatt for å lyve om at hun hadde en rolle i et FN-panel.

Chang har også hevdet at hun ledet en ideell organisasjon, Linking the World, som arbeidet i 40 land. Hun skal ha skrytt av at de bygget skoler i utlandet og har hjulpet tusenvis av mennesker. NBC News’ undersøkelser viser imidlertid ingen tegn til at Changs organisasjon hadde pågående prosjekter i utlandet.

Falsk Time-cover

I en video fra 2017 skryter Chang av arbeidet til organisasjonen sin, og skryter av at hun pryder forsiden til Time Magazine, som viser seg å være falsk. Talsperson for magasinet, Kristin Matzen, bekrefter at forsiden ikke er autentisk.

Verken Chang, Det hvite hus eller amerikansk UD har gitt kommentarer til NBC News.

Chang skal ikke ha hatt noen direkte koblinger til Trump, men Brian Bulatao i Det hvite hus skal tidligere ha deltatt på pengeinnsamlinger for Changs ideelle organisasjon. Bulatao er en tidligere klassekamerat (West Point) og forretningspartner av utenriksminister Mike Pompeo.

Mina Chang pryder en falsk forside til magasinet Time. Foto: Faksimile/skjermdump

Vurdert til ny toppstilling

Chang var i utgangspunktet vurdert til å få en ny toppstilling innen utviklingshjelp i Asia i Trump-administrasjonen, hvor hun ville ha fått ansvar for et budsjett på en milliard dollar. Det hvite hus nominerte henne til toppjobben, som ville krevd godkjennelse av Senatet. Nominasjonen ble imidlertid trukket tilbake 9. september. Det skjedde etter at Senatets utenrikskomité etterlyste mer dokumentasjon og detaljer om Changs ideelle organisasjon og hennes arbeidserfaring.

Chang er siste i rekken av personer som får jobber i Trump-administrasjonen som de tilsynelatende ikke er kvalifisert for. Trump-administrasjonen har fått kritikk for ikke å gjøre grundige nok forundersøkelser av kandidater som utnevnes til toppjobber.

- Det ser ut til at denne administrasjonen ikke har gjort like grundige forundersøkelser som tidligere administrasjoner, sier professor James Pfiffner ved George Mason University til TV-kanalen.