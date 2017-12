Mindreårig har erkjent hærverk etter kaos-festen i Akershus

Til politiet har gutten forklart at det startet med noen knuste glass. Så tok det litt av.

(Romerikes Blad): Natt til onsdag stoppet politiet en fest i Nes som hadde kommet helt ut av kontroll. Blant annet tv-er ble kastet ut av vinduet og politiet omtalte huset som rasert.

Så langt kan ikke politiet si hvem som låste opp døra eller hvem som inviterte til fest. Ingen fra huseierens familie skal ha vært til stede.

– Det ene tok det andre

Nå forteller lensmann Bernt Ingar Jahren til NRK at en mindreårig person erkjenner å ha vært med på hærverket:

– En person under 18 år har erkjent å ha kastet en TV ut av huset, sier lensmannen til NRK., som først omtalte saken.

Til RB forteller lensmannen at det gutten har vært i avhør hos politiet. Ifølge lensmannen opplever han at gutten angrer.

– Han forklarer at det startet med at noen mistet et glass og at noen fortsatte med å knuse noen glass. Så tok det ene det andre og det ballet på seg. Til slutt tok det helt av. Han har ingen annen forklaring enn dette, sier Jahren.

Lensmann oppfordrer nå foreldre som har ungdommer i 14-18-årsalderen på Øvre Romerike til å snakke med barna sine.

– Vi ønsker mer informasjon om festen, sier Jahren.

Leter i sosiale medier

RB har fått tilsendt en video som viser ungdommene herje inne i boligen på Nes. Ett av klippene viser blant annet at et tv-apparat ble kastet ut av et vindu.

Politiet kjenner godt til at det sirkulerer både bilder og videoer i sosiale medier.

– Vi har fått inn en del tips og går gjennom sosiale medier for å finne ut mer om hvem som var til stede på festen. For oss gjelder det nå å få systematisert det hele.

Lensmannen forklarer at det stadig dukker opp nye navn på blokka deres i forbindelse med etterforskningen. Dette gjør arbeidet svært tidkrevende.

– Det er snakk om veldig mange ungdommer, så vi må kontrollere de utsagnene som kommer. Det vil derfor ta tid før vi er i mål. Mange av ungdommene har også kommet til og fra underveis. Ingen erkjenner per i dag at de har låst opp eller invitert til fest, forteller Jahren.

Politiet kommer til å fortsette med samtaler og avhør utover denne og neste uke.

– Det kan bli vanskelig å komme til bunns i hvem som har invitert til festen, sier Jahren.

