Mindreårig siktet etter overgrep i Trondheim

En gutt (13) er siktet i saken der en seks år gammel jente ble utsatt for en seksuell handling på vei hjem fra skolen i Trondheim.

Det skriver politiet i en pressemelding søndag.

Den siktede ble innbrakt av politiet søndag. Han har ingen tidligere relasjon til jenta, ifølge pressemeldingen.

Les mer: Etterforsker voldtekt av seks år gammel jente

Politiet fikk melding om hendelsen der jenta skal ha blitt befølt på vei hjem fra skolen, klokken 14.40 fredag. Gutten er siktet for voldtekt av barn under 14 år. I straffeloven defineres seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt. Årsaken er at yngre barn nesten alltid vil kunne sies å være ut av stand til å motsette seg handlingen, skriver NTB.

Politiet har etterforsket saken bredt i helgen, og har på bakgrunn av etterforskning av elektroniske spor, videoovervåkning og vitneforklaringer avdekket at den mindreårige gutten var i området da hendelsen skjedde.

- På bakgrunn av dette ble han tatt inn av politiet og avhørt. I avhør har han knyttet seg til åstedet på det aktuelle tidspunktet, men han ønsker ikke i dag å forklare seg mer om det som skjedde, sier Bente Bøklepp, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

- Politiet fortsetter etterforskningen og det gjenstår endelig analyse av tekniske funn, elektroniske spor og avhør, også av den siktede, og vi mener vi har funnet riktig gjerningsperson.

Fordi gutten er under straffbar lavalder vil han følges opp av barnevernet.