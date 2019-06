Mini som ufrivillig klovn

Eks-fotballspilleren og nåværende fotballkommentator Mini Jakobsen er kjent med å spille rollen som frivillig klovn. Denne gangen tror jeg han kommer i skade for å gjøre det ufrivillig.

Mini melder på Twitter at han ikke kan forstå hvorfor jentene på det norske landslaget i fotball skal ha samme kompensasjon som gutta mens de er på landslagssamling. Han viser til «markedet» - og ligner på ultra-liberalistene som på ethvert spørsmål siden jappetida på ’80-tallet har hatt svaret klart:

«Svaret er markedet. Hva var spørsmålet?»

Minis utspill kommer to år etter at landslagskaptein Stefan Johansen skreiv under en avtale som sier at kompensasjonen for å delta på landslaget skal deles likt mellom herrene og damene. Initiativet kom fra gutta.

Mini blander åpenbart sammen to vidt forskjellige ting. Alle skjønner at jentene ikke tjener det samme som gutta – på klubbnivå. Forskjellen på 400 og 10.000 betalende tilskuere må nødvendigvis gjenspeile seg i lønnsnivået.

Men landslaget er noe helt annet. Her dreier det seg om kompensasjon for å være borte fra vanlig jobb i temmelig nøyaktig samme antall døgn – og det er jo noe ganske annet enn å beregne lønn for det daglige arbeidet som utføres i klubbene. At dette skal være vanskelig å forstå går over min forstand.

Når Minis utspill kommer samtidig som jentefotballen opplever en eventyrlig framgang på internasjonalt nivå – både på klubb- og landslagsnivå – blir det ytterlige vanskelig å ta det på alvor.

Her handler det ikke om røsten fra en forgangen tid. Her snakker vi mørkt som svarte natta.