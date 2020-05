Minnested har kostet nesten 59 millioner så langt

Snart ni år etter terrorangrepet stemte kommunestyret i Hole torsdag for at 22. juli-minnestedet skal ligge på Utøykaia. Kostnadene har imidlertid løpt.

Statsbygg opplyser til NRK at selskapet så langt har brukt 45 millioner kroner på arbeidet med minnesmerket etter 22. juli-terroren.

Pengene har blant annet gått til plan- og reguleringsarbeid, tomtevurderinger og leieforholdet etter prosjektet «Memory Wound» på Sørbråten som aldri ble noe av.

Les også: Utøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål

Penger har også gått til Utøykaia-prosjektet, nytt plan- og reguleringsarbeid, tomtekjøp, prosjektutvikling med mere.

I tillegg til nevnte penger brukt av Staoil kommer 13,8 millioner kroner KORO (Kunst i offentlig rom) og Kulturdepartementet brukte på Sørbråtenprosjektet før Statsbygg overtok, skriver NRK.

Totalt altså en samlet regning på minst 58,8 millioner kroner før et eneste spadetak er tatt.

Arkitektkontoret Manthey Kula har tegnet minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden. Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler - en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Les også: 22. juli: Hvordan kunne det skje?

Naboer har hyret advokat

Og ennå er ikke sist ord sagt i saken. Enkelte naboer er i mot plasseringen ved Utøykaia og har hyrt inn advokat.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

– Det å sette opp et minnested, og særlig de dimensjonene vi snakker om her, vil skape en stor risiko for mer psykiske skadevirkninger for mine klienter, sier advokat Ole Hauge Bendiksen, i Langseth Advokatfirma DA. Han sier at flere av naboene er engstelige for de psykiske skadevirkningene minnestedet kan ha.

Les også: Siw (27) har gått ned 40 kg. Særlig én ting har hun kuttet fra kostholdet (+)

Illustrasjonsbilde av kunstverket som vant konkurransen om et minnesmerke for 22. juli. Prosjektet ble aldri noe av. Foto: Jonas Dahlberg Studio (NTB scanpix)

Regjeringen har bestemt seg

Plasseringen på Utøykaia var ønsket av AUF og Støttegruppen etter 22. juli.

– Dette støtter regjeringen, sier statssekretær i kommunaldepartementet Paal Pedersen. Han sier videre at det har vært en lang og grundig prosess, hvor alle hensyn er vurdert.