Minst 16 skadd under vulkanutbrudd i Japan

Minst 16 personer ble skadd under et vulkanutbrudd i nærheten av et populært skianlegg sentralt i Japan.

Fem personer skal være alvorlig skadd etter utbruddet fra vulkanen Kusatsu Shirane, ifølge TV-kanalen NHK. Noen av dem ble truffet av flygende steiner som ble slengt ut fra vulkanen, mens andre ble skadd da vindusrutene på en taubane ble knust av vulkansteiner.

Seks japanske soldater som var på skitrening i området ble også skadd da de havnet mitt i et snøras, antakelig utløst av vulkanutbruddet. Alle ble imidlertid reddet ut av snøen. TV-bilder fra stedet viser at vulkanen spyr ut svart røyk og steiner.

– Jeg hørte smellet mens jeg sto på ski, og snudde meg å så en sky av svart røyk, forteller et øyenvitne.

Utbruddet har fått landets meteorologiske institutt til å heve vulkanvarselet for området til nivå 3 på en skala som går til 5. Instituttet ber innbyggere om å holde seg unna vulkanen og advarer om at man kan bli truffet av vulkansteiner innenfor en radius på to kilometer.

Like etter utbruddet ble det meldt at en person var savnet i området, men dette ble senere avkreftet.

Det er over 100 aktive vulkaner i Japan.

