Minst 5600 pågrepet i demonstrasjoner i USA

De voldsomme demonstrasjonene i kjølvannet av George Floyds død har ført til minst 5600 pågripelser i amerikanske byer.

Det viser en opptelling nyhetsbyrået AP har gjort basert på pressemeldinger fra ulike politiavdelinger, Twitter-meldinger og rapporter i mediene.

Demonstrasjonene startet etter at Floyd døde 25. mai i Minneapolis. Han døde av kvelning som følge av trykk mot nakken og ryggen etter at en politibetjent presset den afroamerikanske 46-åringen i bakken i flere minutter. Det skjedde selv etter at Floyd sa han ikke fikk puste og sluttet å bevege seg. Betjenten er siktet for drap.

Les også: Biden: Trump bruker militæret mot det amerikanske folket

Pågripelsene har kommet i takt med at demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige, og etter at president Donald Trump har bedt lokale myndigheter bli tøffere mot demonstrantene.

I Minneapolis har 155 personer blitt pågrepet. I storbyene er tallet enda høyere, med nærmere 800 i New York og mer enn 900 i Los Angeles.

Les også - Brukte tåregass og skjøt gummikuler mot demonstranter så Trump kunne få en fotomulighet

MINNESMERKE: Demonstranter samlet søndag ved et midlertidig minnesmerke i Minneapolis der Georg Floyd døde under en brutal pågripelse. Hendelsen har utløst demonstrasjoner i en rekke amerikanske byer. Foto: Chandan Khanna (AFP)

Truer med å sette inn soldater

President Donald Trump møter motstand etter å ha truet med å mobilisere det amerikanske forsvaret hvis ikke landets guvernører får kontroll på demonstrasjonene.

Illinois' guvernør J.B. Pritzker avviser at «føderale myndigheter kan sende soldater inn i delstaten» og sier fredelige demonstranter har rett til å uttrykke sin mening.

Pritzker hevder Trump prøver å flytte fokuset bort fra hans «katastrofale» håndtering av koronapandemien i landet.

– Nå ser han en mulighet på grunn av urolighetene som har oppstått etter uretten som ble gjort mot George Floyd, sier Pritzker til CNN.

I en tale fra Det hvite hus mandag omtalte Trump seg som «presidenten for lov og orden». I den samme talen truet Trump med å sette inn det amerikanske forsvaret dersom ikke guvernørene i landets delstater straks gjenopprettet orden i byene.

– Jeg vil sette inn det amerikanske forsvaret og raskt løse problemet for dem, sa Trump.

Tiger Woods ber om besinnelse

Den amerikanske golfstjernen Tiger Woods kaller dødsfallet til George Floyd både sjokkerende og tragisk, men ber demonstrantene om å besinne seg.

– Mitt hjerte tilhører George Floyd, hans kjære og oss alle som har det vondt akkurat nå, skriver Woods på Twitter.

– Jeg har alltid hatt stor respekt for den som håndhever loven. De trener mye på å vite hvordan, når og hvor de skal bruke makt. Denne sjokkerende tragedien markerte tydelig et skille.

Både basketballegenden Michael Jordan og tennisspilleren Coco Gauff har reagert kraftig.

(©NTB)