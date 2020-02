Minst 96 personer har vært i hjemmekarantene i Oslo

Nesten hundre personer er blitt testet for coronaviruset i Oslo. Fredag blir det gjennomført flere titalls nye tester.

- Minst 96 personer har sittet i hjemmekaratene i Oslo etter at vi begynte å teste for coronaviruset. Per i går kveld var det blitt tatt 96 prøver i Oslo. Nå er det flere. Vi har fått beskjed om at det skal tas flere titalls nye prøver i løpet av fredagen, sier kommunikasjonssjef i Helseetaten i Oslo kommune, Christian Ekker Larsen, til Nettavisen.

Han understreker at ikke alle sitter i karantene fortsatt, ettersom karantenen opphører etter hvert som negative prøveresultater foreligger.

- Det kommer stadig nye personer som blir testet og får beskjed om å være i karantene, og når de får negative svar på prøvene, vil karantenen opphøre. Tallet er aldri konstant, sier Ekker Larsen.

Praksisen er at helsetjenesten tar prøver av personer som man mistenker kan være smittet med coronaviruset. Dersom personen bor sammen med andre, vil også de andre personene i samme husstand bli bedt om å sitte i såkalt hjemmekarantene.

- Vi vet ikke nøyaktig hvor mange det er som har sittet i hjemmekarantene, men det er også husstandsmedlemmer som sitter i karantene, og jeg aner ikke hvor mange det er. For hver person som blir testet, kan det enten være én person eller en stor familie som sitter i hjemmekarantene, sier Ekker Larsen.

Fredag ettermiddag er totalt fem personer i Norge bekreftet smittet med sykdommen Covid 19, som forårsakes av coronaviruset. Ett tilfelle er påvist i Bergen, én person i Bærum, én person i Tromsø og to personer i Oslo.