Minst elleve drept i eksplosjon på marked i Somalia

Minst elleve mennesker ble onsdag drept i en eksplosjon på et travelt marked i en liten somalisk by nord for Mogadishu, opplyser sikkerhetskilde og øyenvitner.

Mens elleve personer er bekreftet døde, er ti andre såret hvorav flere alvorlig, opplyser sikkerhetstjenestemannen Mohamed Abdikarim.

Det er uklart om eksplosjonen var forårsaket av en bombe, en selvmordsbomber eller en annen form for eksplosivt materiale.

