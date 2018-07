Minst én av seks rådmenn vurderer å slutte

I en ny undersøkelse svarer 16 prosent av rådmenn i norske kommuner at det er usannsynlig at de er i stillingen om et år. – Bekymringsfullt, mener KS.

Resultatene kommer fram i en undersøkelse Kommunal Rapport har foretatt blant landets rådmenn. Fire prosent av de spurte svarer vet ikke på spørsmålet om hva de gjør om ett år.

– Det er forstemmende at så mange som én av fem ikke har motivasjon til å stå i jobben om ett år. Det har konsekvenser for kommunenes evne til å holde tritt med utviklingen, sier leder Bente Larssen av rådmannsutvalget i kommuneorganisasjonen KS.

Også daglig leder Even Bolstad i fagforeningen HR Norge mener tallet er veldig høyt.

– Det tyder på at stillingen er en uriaspost. Sannsynligvis har rådmennene en sterk opplevelse av å bidra til noe verdifullt. De har et stort press på seg til å levere mye og antakelig for lite rom til å gjøre reelle prioriteringer. Hvis politikerne aldri er villige til å prioritere ned, blir det fort en krevende jobb, sier han.

Tall fra KS viser at en rådmann i gjennomsnitt sitter i stillingen i nesten sju år.

