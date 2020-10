Minst en drept og flere skadd i knivangrep ved kirke i Nice

Fransk politi bekrefter at det er iverksatt en politioperasjon etter et mulig knivangrep ved Notre-Dame-kirken i Nice. Vitner melder at minst to er knivstukket.

Politiet bekrefter på Twitter at politioperasjonen skjer på grunn av et mistenkt knivangrep. Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin har innkalt til krisemøte, og samtidig ber han folk holde seg unna området. Ifølge BFMTV er minst en drept og flere skadd i angrepet som skal ha skjedd klokken 09.00 torsdag formiddag. Den franske TV-kanalen skriver at den påståtte gjerningsmannen skal være arrestert, og for øyeblikket er det etablert en sikkerhetssone rundt kirken. Ifølge reportere på stedet har både militæret og politiet rykket ut til handlegaten, og et område rundt kirken er sperret av. Bombegruppen skal også være på plass. Ordføreren i byen Christian Estrosi sier det er et mulig terrorangrep som har funnet sted. - Jeg er på stedet med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Jeg bekrefter at alt tyder på at dette er et terrorangrep, skriver Estrosi på Twitter.