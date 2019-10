Minst én er død etter at Hard Rock-hotell kollapset i USA

Lokale medier melder om at en person er bekreftet død og flere er skadet etter at et hotell i New Orleans kollapset. 18 personer er sendt til sykehus.

En arbeider sier til The Times-Picayune at det var rundt 45 arbeidere i bygningen da den kollapset. Det skal fremdeles være tre personer som er savnet. - Det var var en dyp, rumlende lyd. Som om et fly var rett i nærheten. Jeg snudde meg umiddelbart, sier et øyevitne avisen har pratet med. På videoen under kan du se at det er flere etasjer som raser sammen, og at deler av bygningen raser ut i bilveien som passerer forbi hotellet. Myndighetene melder om at 18 personer er sendt til sykehus. Ingen av disse skal være alvorlig skadet. Det er ikke rapportert om at noen forbipasserende er skadet. Hotellet, som var under utbygging, skal ha vært planlagt 18 etasjer høyt, med 350 hotellrom, basseng og flere møterom. Det skulle etter planen åpne til våren neste år.