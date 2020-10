Minst sju fra dette arrangementet er smittet av koronaviruset. Nå hagler kritikken: - Helt idiotisk

Over 150 gjester var til stede, og det ble delt ut klemmer og håndhilsener. Nå fryktes det at dette var et «superspreder»-arrangement.

Lørdag 26. september var det en seremoni utenfor Det hvite hus, hvor USAs president offentliggjorde at han ville nominere Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer. Utifra bildene som ble tatt, ser man klart og tydelig at gjestene sitter svært tett inntil hverandre, og nesten ingen av gjestene tar seg bryet med å ha på seg munnbind.

Det skal ha vært over 150 gjester til stede, og flere delte ut blant annet klemmer til hverandre etter at Baretts nominasjon var et faktum. I ettertid har USAs president Donald Trump, førstedame Melania Trump, to senatorer og lederen for University of Notre Dame, John Jenkins, fått påvist koronasmitte.

Det samme har presidentens tidligere rådgiver Kellyanne Conway og én journalist som var til stede. Dermed er det minst syv fra arrangementet i rosehagen som er bekreftet smittet.

SMITTET: Donald Trump står på podiet sammen med sin kandidat til høyesterett, Amy Coney Barret, i rosehagen ved Det hvite hus. Få dager senere ble han bekreftet koronasmittet. Foto: Chip Somodevilla (AFP/NTB Scanpix)

Nå er frykten stor for at arrangementet kan bli et såkalt «superspreder»-arrangement, hvor enden på visa blir at mange blir smittet. Dette er fortsatt usikkert, siden inkubasjonstiden fra man blir smittet kan være alt ifra null til 14 dager.

Mange av Trump-administrasjonens viktigste medlemmer, som visepresident Mike Pence, stabssjef Mark Meadows, justisminister William Barr, samt flere senatorer, var til stede og satt i nær avstand til de som er bekreftet smittet. Noen av disse har allerede testet negativt, men visse medisinske eksperter mener nye tester må gjennomføres på grunn av den nevnte inkubasjonstiden.

- Helt idiotisk

Mange er derfor i harnisk over at Det hvite hus kunne ha et arrangement i disse tider, hvor mange ikke brydde seg om smittevernregler. En som har reagert sterkt på dette, er ektemannen til Kellyanne Conway, George Conway.

- Jeg er rasende. RASENDE. Dette var helt idiotisk. Ingen ansvarlig organisasjon som blir drevet av intelligente og kompetente mennesker ville hatt et slikt arrangement i USA i dag, er noe av det Conway har tvitret.

Det at Trump har blitt smittet i ettertid har sannsynligvis også helt bensin på bålet, når det gjelder kritikken fra Conway, siden han er kjent i USA for å være en sterk kritiker av presidenten. Han var med å grunnlegge «The Lincoln Project», som er en gruppe med republikanere som prøver å stoppe at Trump blir gjenvalgt som president.

Også andre i sosiale medier har uttrykt sterk kritikk mot arrangementet. På Twitter raser kritikken, og Huffington Post-journalist Igor Bobic er blant dem som reagerer.

- Folk burde få sparken for dette, skriver Bobic blant annet.

Kan bli et «superspreder»-arrangement

CNNs medisinske ekspert, Dr. Sanjay Gupta, sier han er bekymret.

- Det var utendørs, noe som i utgangspunktet er bra. Men folk uten munnbind, som var under to meter fra hverandre over en lengre periode, det er stedet hvor folk kanskje ble eksponert først, sier legen til det australske nyhetsstedet news.com.au.

- Vi starter å se konturene av et «superspreder»-arrangement her, forteller han videre.

Flere i Trumps krets smittet

Det var fredag det ble det kjent at president Donald Trump og førstedame Melania Trump har fått påvist smitte av koronaviruset. Dette skjedde kort tid etter at presidentens rådgiver Hope Hicks testet positivt på koronaviruset, og tilfellene knyttes til hverandre. Trump ble fredag kveld innlagt på sykehus.

Avisa New York Times oppdaterer løpende hvilke av Trumps nærkontakter som har testet positivt og negativt for koronaviruset. I Trumps umiddelbare krets er det ytterligere seks personer som har fått påvist viruset: de republikanske senatorene Mike Lee og Thom Tillis, Trumps tidligere rådgiver Kellyanne Conway, valgkampsjefen Bill Stepien, leder for republikanernes nasjonalkomité Ronna McDaniel, og John I. Jenkins som er leder for University of Notre Dame.

Ifølge CNN er dessuten tre journalister som arbeider i Det hvite hus, samt en ansatt i presseavdelingen smittet.

I tillegg ble senator Ron Johnson bekreftet smittet lørdag. Han sitter i Senatet sammen med Tillis og Lee, og det kan skape trøbbel for Republikanernes plan om at nominerte Amy Coney Barett skal bli ny høyesterettsdommer, siden de er satt ut av spill og ikke kan stemme, skriver The Guardian.