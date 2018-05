Selvmordsbombere har gått til angrep på tre kirker i kystbyen Surabaya i Indonesia. Minst to personer er drept og 13 skadd, opplyser politiet.

De tre bombene gikk av innenfor et tidsrom på ti minutter, opplyser politiets talsperson Frans Barung Mangera. Den første eksplosjonen fant sted klokken 7.30 søndag morgen lokal tid.

– Vi jobber med å identifisere ofrene, sier Mangera.

Politiet undersøker samtidig meldinger om et angrep ved en fjerde kirke.

TV-bilder viser murblokker spredt omkring inngangspartiet til en av de rammede kirkene, mens politiet bevokter det avsperrede området.

Surabaya er Indonesias nest største by og hovedstad i provinsen Jawa Timur. Provinsen ligger øst på øya Java, like vest for Bali.

Landet har de seneste årene blitt rammet av flere angrep utført av ulike militante bevegelser.

