Mistanken styrket om at mystisk hundesykdom skyldes enkeltbakterie

Forskere ved Veterinærinstituttet sier at de er nærmere å finne ut hva som var årsaken til sykdomsutbruddet blant hunder i august og september.

– Det var naturlig å mistenke at hundene ble eksponert for en eller annen form for felles smittekilde, for eksempel vann eller fôr. Vi har lett intenst etter mulige smittekilder, men foreløpig uten å komme i mål, sier Jørgensen, som er forsker og veterinær på Veterinærinstituttet på Adamstuen i Oslo, til Dagbladet.

Hun sier at genetiske analyser viser at bakteriene fra hundetarmen er så nært beslektet at det kan se ut som de stammer fra samme smittekilde.

– Det er for tidlig å konkludere, men det styrker i alle fall mistanken vår om en felles smittekilde, sier Jørgensen.

Ved Veterinærinstituttet har forskere i løpet av høsten jobbet hardt for å finne ut den bakenforliggende årsaken til sykdomsutbruddet, som pågikk i august og september. Det ble registrert 207 hunder med blodig diaré før de stanset registreringen. Det blir anslått at 40 hunder døde av sykdommen.

Hun viser til at de har obdusert mange hunder, og at den samme bakterien, Providencia alcalifaciens, er funnet i de aller fleste. Forskerne tror bakterien har noe med sykdommen å gjøre, men de har ennå ikke fått bevist at bakterien kan forårsake tarmskade hos hund.

