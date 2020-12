Mistet alt: – Huset vårt finnes ikke lenger

Flere hjem er ødelagt etter et kraftig ras i Gjerdrum.

GJERDRUM (Nettavisen): – Vi prøvde å komme oss ut, men trengte egentlig ikke det, for hele huset raste sammen. Det var ikke noe tak igjen – det var ingenting. Så vi satt bare der.

Det forteller en kvinne som bodde i et av husene midt i raset i Gjerdrum til Nettavisen. Hun ønsker ikke å stå frem med navn og bilde, men forteller gjerne om sine egne opplevelser.

– Huset vårt finnes ikke lenger, det lå midt i raset, sier hun.

Reddet av helikopter

Kvinnen var hjemme med ektemannen da raset gikk. Ektemannen er nå på akutten med kragebeinsbrudd og må opereres. Etter forholdene har han det bra, forteller datteren – som hastet til Olavsgaard så fort hun fikk høre om raset.

Hun bor ikke sammen med foreldrene, og fikk høre om raset da en venninne ringte for å høre hvordan det gikk.

– Jeg skjønte ingenting, også fikk jeg beskjed om at det hadde vært et ras. Jeg prøvde med en gang å ringe mamma og pappa, men de svarte ikke. Så jeg prøvde å følge med på nyhetene så godt som mulig, og så at de evakuerte ble sendt til Olavsgaard, forteller datteren til kvinnen til Nettavisen.

– Så da tok jeg bare på meg klærne, pakket en bag og dro hit før jeg hadde fått kontakt med mamma. Jeg bare satset på at jeg skulle finne henne her, og dro så fort jeg kunne, sier hun.

I mellomtiden hadde både moren og faren blitt hentet opp av helikopter. Moren er takknemlig for hjelpen:

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det tok, så jeg vet ikke hvor lenge vi ventet. Det tok en stund, men vi er glade for at vi klarte oss. De gjorde en veldig god jobb med redningen.

Hunden ble værende i raset

Mannen i huset ligger som nevnt på sykehus nå, men har det etter forholdene bra.

– Han må ha en liten operasjon, men føler seg helt fin ellers. Så vi har vært veldig heldige, sier datteren.

Hva gjelder naboer og bekjente i området har ikke familien helt oversikt over hvem som er gjort rede for og ikke.

– Det er vanskelig å si, for det er veldig uoversiktlig. Vi har sett noen naboer gå rund her, men det er ikke lett å si. De kan være her et sted, men det er så mange. Så vi vet ikke helt – men det er fint å se at de fleste har klart seg, sier datteren.

En de derimot savner, er familiens hund, som var i huset.

– Hun var i live da mamma og pappa ble hentet opp, men de kunne ikke ta henne med, sier datteren.

– Så vi håper hun kanskje løper rundt eller er funnet. Eller at hun har kommet seg et hus og ikke lider, legger moren til.

