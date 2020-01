Mistet flere tenner og fikk øret skåret opp: – Dessverre ikke uvanlig, sier politiet

– Volden hadde ikke noe med at folk er flerkulturelle å gjøre, sier ett av ofrene.

Den ene mistet flere tenner og den andre fikk øret skåret opp etter å ha barket sammen med tre yngre menn på Haugerud om morgenen 1. januar, men ofrene avviser at hendelsen hadde noe å gjøre med rasisme, slik flere har spekulert i.

I et intervju med VG opplyser den ene av de to som ble skadd at hendelsen er blitt feil framstilt i sosiale medier og at de nører opp under motsetninger i bydelen.

– Volden hadde ikke noe med at folk er flerkulturelle å gjøre. Man kan ikke skylde på det, sier mannen som beskriver seg selv som halvt norsk og mørk i huden. Han fikk selv knivstikk i øret og skader i beinet under hendelsen.

Forholdet er anmeldt

Kommunikasjonsrådgiver Eirik Wilmann i Oslo politidistrikt sier til Nettavisen at de to eldre mennene har anmeldt forholdet, som nå blir etterforsket.

– Vi fikk melding fra to menn som politiet møtte på Haugerud senter. Den ene hadde mistet flere tenner og den andre hadde knivskader på det ene øret og smerter i benet, så det var snakk om grov vold.

I følge Document.no, som først omtalte saken, skal de to ha blitt angrepet av en ungdomsgjeng i Johan Castbergs vei på Haugerud. Nettstedet har omtalt saken i flere artikler.

Politiet tok forklaringen og anmeldelsen fra de to mennene ved Haugerud senter klokken 04 den 1. januar.

– Ti minutter senere blir tre unge menn påtruffet på Trosterud. De forteller at de har blitt utsatt for vold av to eldre menn. De bar også preg av å ha vært med i et basketak, men skadeomfanget er ikke det samme, sier Wilmann.

Varslet av en nabo

I tillegg har politiet snakket med en kvinne på Haugerud som ringte politiet den aktuelle natten.

– Hun våknet av bråk utenfor egen bopel og fortalte politiet at flere personer slåss utenfor på gata, sier han.

Wilmann forteller at flere av de fem mennene er kjenninger av politiet fra tidligere. Politiet etterforsker nå saken for å komme til bunns i hva som har skjedd.

– Dette er en grov voldshendelse som vi ikke ønsker å ha i Oslo, men det er ikke noe ekstraordinært ved hendelsen. Det er dessverre mange slike hendelser, sier Wilmann.