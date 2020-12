Mistet sønnen: - Selvmord er de uoppklarte dødsfallene

- Samfunnet gjør meg og andre etterlatte en bjørnetjeneste ved ikke å snakke om selvmord, sier Anders Brenna. Han mistet sønnen sin i august.

Anders Lie Brenna er mediemann og vet hvordan det fungerer. Hvis det har skjedd et dødsfall og politiet tror det er selvmord, så legges lokket på og pennen ned. Selvmord er dødsfallene man ikke skriver om, i motsetning til trafikkdødsfall som svært ofte blir nevnt i mediene, og drap - som blir dekket kraftig - ofte mot ønsket til offerets familie.

Dette tabuet rundt selvmord, tror Brenna er en viktig årsak til at selvmordstallene forblir høye, mens trafikkdødsfallene faller og drapstallene alltid har vært lave. Han har tenkt å gjøre noe med det, for på den måten å kanskje forhindre noen i å ta den fatale utveien som hans sønn gjorde 29. august i år. Han ble 19 år gammel.

- Et sjokk, og det gir seg ikke

- Hvis du tror at dette ikke kan gjelde deg, så tar du feil. Carl Andreas var en ressursperson. Han hadde venner. Jobbet med smittevern på Vallerhjemmet (bo- og rehabiliteringssenter i Bærum red.anm.) og brukte fritiden sin blant annet på Spillhuset i Bærum. Der hjalp han ungdom som har utfordringer med sosialisering.

- Han hadde sine utfordringer som alle andre tenåringer, men det var ingenting som fikk oss til å tro at han skulle ta livet sitt. Det kom som et sjokk og sjokket gir seg ikke, sier Brenna.

De siste månedene har han brukt tiden på å samle tall og fakta om selvmord. Både for å forstå hvorfor hans egen sønn tok livet sitt, men også for å forstå mer om handlingen som tar over seks ganger flere liv enn trafikken.

40 prosent sier ingenting

Tall fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging viser at 674 mennesker tok selvmord i 2018. Til sammenligning døde 109 personer i trafikken i 2019.

- 40 prosent av de menn som tar selvmord, har ikke fortalt noen om at de vil gjøre det på forhånd. Det betyr at for 188 familier så kommer dette som et sjokk. Hver eneste år, sier Brenna og legger til:

- Selvmord tar ikke vekk smerten. Den bare overfører den til noen andre. Vi sitter igjen i bunnløs sorg.

Samtidig med at Brenna fulgte sin sønn til graven, la regjeringen fram en nullvisjon for selvmord i Norge, på samme måte som vi har en nullvisjon for trafikkdødsfall.

Brenna er sikker på at nullvisjonen aldri kan oppnåes hvis samfunnet ikke begynner å snakke mer om selvmord. At vi spør hva som skjedde, fremfor å velge taushet.

- Vi er på feil spor

- Vi er på feil spor. Vi er ikke i ferd med å løse dette problemet. Det er en dødelig misforståelse å ikke snakke om selvmord.

- Samfunnet gjør meg og andre etterlatte en bjørnetjeneste ved ikke å snakke om det, sier han.

Tausheten fikk han føle på da han selv skulle finne ut mer om livet til sønnen, for på den måten å få svar på hvorfor han tok sitt liv.

- Personvernlovgivningen har ingen unntaksbestemmelser ved selvmord. Min sønn har personvern selv etter at han er død. Jeg forstår det, men man må også forstå at familien trenger svar, sier Brenna.

Artikkelen fortsetter under videoen som viser utvikling i typer dødsfall.

Hvis en person blir drept av andre, setter politiet inn alle ressurser for å finne ut hvem som gjorde det og hvorfor.

Hvis et fly faller ned så blir flytypen satt på bakken til store kostnader for selskapene som har slike fly. En havarikommisjon blir deretter satt inn for å finne årsaken til ulykken.

Alle dødsulykker i trafikken blir analysert av Statens vegvesen for å finne årsak. Fokus på trafikkulykker de siste årene har ført til en stor utvikling av både biler og veier.

Når noen tar selvmord, blir det ikke etterforsket og familien må lete selv, innenfor rammene av personvernlovgivningen, for å finne svar.

Selv har Brenna møtt mye velvilje når han har spurt om informasjon og snakket med folk som kjente sønnen. Politiet og resten av kriseapparatet har stilt opp og bistått på en god måte når han har spurt, men det å finne ut av selvmordet er utenfor deres arbeidsoppgaver. Den jobben måtte han gjøre selv.

- Jeg har ingen grunn til å tro at noen har gjort noe galt med min sønn, men det var noe jeg måtte finne ut av på egenhånd. Det var ingen etterforskning som ga svar på det, sier han.

Eksperter har gitt ham en plausibel forklaring på hvorfor det skjedde, men forskningen er langt unna å kunne forutsi hvilke faktorer som fører til selvmord.

- Hvert år brukes det cirka 50 millioner på selvmordsforskning. Det er cirka 75.000 kroner per offer. Omtrent halvparten av det vi brukte til å begrave Carl Andreas, sier han.

- Trenger kunnskap, men ikke skyldfordeling

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse, sier at undersøkelser av hvert enkelt selvmord, er blant forslagene i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, som ble presentert 10. september i år.

«Det trengs derfor en systematisk arbeidsmetode hvor hvert selvmord både utenfor og innenfor helse - og omsorgstjenesten gjennomgås, og hvor alle omstendigheter knyttet til det enkelte selvmord kartlegges og analyseres.» står det i planen (side 9).

- Det er tiltak vi ønsker velkommen, sier Gundersen. Hun tror at slike undersøkelser vil gi noen svar til de etterlatte, samtidig som samfunnet får større kunnskap til bruk i forebygging. Hun tror likevel ikke at slike undersøkelser vil kunne gi alle svar.

- Alle selvmord er tragiske og etterlatte søker etter forklaringer for å forsone seg, men vi vil nok aldri helt kunne forstå, og det er noe av den dype sorgen etter selvmord.

Hun poengterer at slike undersøkelser absolutt ikke vil ha som formål å fordele skyld for selvmordet.

- Dette er kunnskap vi trenger, men undersøkelsene skal ikke fordele skyld. Det første alle etterlatte gjør, er å tenke på hva vi kunne gjort for å forhindre at det skjedde. Det er ingen sin skyld at noen tar sitt liv. Det er viktig at den dimensjonen kommer fram. Det er mange som lider livet ut fordi de aldri får fred fra egen skyldfølelse og skam. Alle tenker «hva kunne jeg gjort annerledes», men det er altså ingen sin skyld, sier Gundersen.

