Misunnelsen rundt Senterpartiets gode beredskapspolitikk

Det store etterslepet i Norges beredskapsevne har blitt tydelig de siste månedene.

Av Espen Thygesen, nestleder i Oslo Senterparti og medlem i Internasjonalt Utvalg i Senterungdommen, og Jesper Nohr, leder i Internasjonalt Utvalg i Senterungdommen

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.



Dette har Senterpartiet advart mot i årevis. Om Abe, Merkel og Macron har lyttet til Vedums råd vites ikke, men de innfører Senterpartiets beredskapspolitikk i disse dager.

Senterpartidoktrinen rulles nå med vekslende entusiasme ut i Norge og i det store utland. Samtidig blir vi angrepet for å fronte skummel politikk som vil gjøre oss fattigere og verden farligere. Hva er det som skjer?

Varierende grad av latterliggjøring

Senterpartiet har lenge kritisert manglende beredskap, forsyningssikkerhet og lavt nasjonalt eierskap av strategisk viktige bedrifter til varierende grad av latterliggjøring.

På Stortinget har dette nå likevel blitt stuerent. Våre tiltak har fått flertall i landets lovgivende forsamling, og er nå landets politikk på flere områder. SV, Arbeiderpartiet og Frp har for eksempel vært med på vedtak frontet av Senterpartiet i løpet av krisa for å sikre selvforsyning av medisiner og nasjonalt eierskap av viktige bedrifter.

Flere slag gjenstår. Som blant annet å gjenopprette beredskapslagring av korn, styrke forsyningslinjene for kritiske varer, mer lagerkapasitet, mer egenproduksjon av medisinsk utstyr og en gjennomtenkt plan som får disse tiltakene i live.

Videre er det usikkerhet hvordan regjeringen har tenkt å følge opp vedtakene det allerede er flertall for. Det er derimot klart at vinden har snudd.

Vinden har snudd

Samtidig som Senterpartiets politikk gikk gjennom i kriseforhandlingene mot Regjeringens ønsker, høres det ut fra kommentatorer og medlemmer av regjeringspartiene at vi ønsker at Norge skal melde seg ut av verden.

I både Dagbladet og Dagsavisen blir ord som «proteksjonisme» trukket frem om Senterpartiet. Det som derimot ikke kommer frem er at vi allerede har fått betydelig gjennomslag.

For dere som bekymrer dere over at Norge tar en annen linje enn land vi liker å sammenligne oss med, er det bare å slappe av. Det er blitt trendy å drive senterpartipolitikk blant verdens demokratier.

Macron og Merkel har i sitt forslag til gjenoppbygging etter koronakrisa foreslått å flytte hjem produksjon av kritiske varer. Amerikanerne har allerede bevilget midler for egenproduksjon av medisiner. Den japanske regjeringen har satt av penger til et fond som skal få verdikjeder ut av Kina. Selveste EU-kommisjonen har oppfordret medlemsland til å gå inn som markedsaktører og kjøpe opp kritiske selskap.

Over hele linja følges god, fornuftig senterpartipolitikk.

Selvstendighetslinjen

Heidi Nordby Lunde fra Høyre har til og med sagt at det kan være smart å flytte verdikjeder hjem fra Kina. Til EU, vel og merke.

Dagbladet applauderer også EU-kommisjonens senterpartistiske grep.

«Et grep som gjør EU mer omfordelende, grønnere, mer selvstendig og uavhengig i en usikker verden», ifølge Dagbladet.

Men dersom Senterpartiet foreslår det samme for Norge er det «en monoman, Trygve Slagsvold Vedum-aktig dyrking av en selvstendighetslinje».

Disse sitatene er fra samme artikkel. Bytt ut Norge med EU i beskrivelsen av EUs politikk, så har Dagbladet Senterpartiets politikk. Vi ønsker et mer omfordelende, grønnere, mer selvstendig og uavhengig Norge i en usikker verden.

Trygghet for landet

Å sikre tryggheten til det Norges befolkning er våre politikeres fremste jobb. Til tross for skremselspropaganda fra kommentatorer og regjeringspolitikere, har de fleste demokratiske land skjønt at dette krever mer egenproduksjon og nasjonalt eierskap av kritiske selskap.

Takket være et flertall på Stortinget med Senterpartiet i spissen, er Norge blant disse demokratiske landene.