Modell anklager Trump for seksuelt overgrep

Den tidligere modellen Amy Dorris kommer med sterke anklager.

Saken oppdateres.

- Jeg var i hans grep. Jeg kunne ikke komme meg løs, sier Dorris i et eksklusivt intervju med The Guardian.

Hun forteller videre at hun følte seg dårlig og krenket av hendelsen som skal ha skjedd under tennisturneringen US Open i 1997. Dorris påstår at USAs president forgrep seg på henne utenfor et toalett i VIP-området.

- Han dyttet tungen sin ned i halsen min, og jeg prøvde å dytte ham unna. Da ble grepet hans sterkere, og hendene hans var overalt, på rumpa mi, brystene mine og ryggen min, forteller eks-modellen til den britiske avisen.

Kom seg ikke løs

Dorris hevder videre at USAs president nektet å slippe tak i henne, og at hun gjorde alt i sin makt for å komme seg løs. Til slutt påstår Dorris at hun måtte bruke tennene til å få løs tungen til Trump, og at hun kan ha skadet tungen hans i prosessen.

48-åringen bor nå i Florida, og har også gitt The Guardian bevis ved å gi ifra seg billetten til US Open, 5. september 1997, dagen overgrepet skal ha skjedd, men også flere bilder av henne sammen med Trump fra turneringen. På den tiden var Trump gift Marla Maples.

Dorris vurderte å stå frem før presidentvalget i 2016, da flere kvinner sto frem med sine historier om Trumps kvinnenedsettende atferd, men hun forteller at hun lot være da på grunn av frykt for represalier rettet mot familien sin.

- Politisk motivert

USAs president, via hans advokater, har benektet hendelsen på det sterkeste, skriver The Guardian.